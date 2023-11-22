https://ria.ru/20231122/krasitel-1910971109.html
В МЧС объяснили появление красных луж в Уфе
В МЧС объяснили появление красных луж в Уфе - РИА Новости, 22.11.2023
В МЧС объяснили появление красных луж в Уфе
Красные лужи, зафиксированные в среду на нескольких улицах Уфы, появились по вине предприятия, рабочие которого случайно просыпали безвредный краситель,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:07
2023-11-22T09:07
2023-11-22T09:41
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Красные лужи, зафиксированные в среду на нескольких улицах Уфы, появились по вине предприятия, рабочие которого случайно просыпали безвредный краситель, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. В социальных сетях очевидцы распространили видео и фотографии красных луж на нескольких улицах микрорайона "Черниковка" Уфы. "В МЧС Башкортостана поступила информация, что по улице Дмитрия Донского в Уфе в результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя (предварительно Родамин С - чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани). Вещество является безвредное, не имеет запаха", - сообщили башкирские спасатели. В ведомстве пояснили, что сотрудники одного из предприятий 21 ноября при разгрузке красителя просыпали его на открытой площадке. "На место направлена оперативная группа от Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и управления гражданской защиты Орджоникидзевского района. Устранением последствий занимается предприятие, привлечено 15 человек, 3 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/podmoskove-1906172223.html
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, дмитрий донской, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Дмитрий Донской, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС объяснили появление красных луж в Уфе
МЧС: красные лужи в Уфе появились по вине рабочих, которые просыпали краситель