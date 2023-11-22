Рейтинг@Mail.ru
В МЧС объяснили появление красных луж в Уфе - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 22.11.2023 (обновлено: 09:41 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/krasitel-1910971109.html
В МЧС объяснили появление красных луж в Уфе
В МЧС объяснили появление красных луж в Уфе - РИА Новости, 22.11.2023
В МЧС объяснили появление красных луж в Уфе
Красные лужи, зафиксированные в среду на нескольких улицах Уфы, появились по вине предприятия, рабочие которого случайно просыпали безвредный краситель,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:07
2023-11-22T09:41
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
дмитрий донской
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910976376_2:0:750:421_1920x0_80_0_0_843a497f6179ff75c21ef7e34caa3b12.jpg
УФА, 22 ноя – РИА Новости. Красные лужи, зафиксированные в среду на нескольких улицах Уфы, появились по вине предприятия, рабочие которого случайно просыпали безвредный краситель, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. В социальных сетях очевидцы распространили видео и фотографии красных луж на нескольких улицах микрорайона "Черниковка" Уфы. "В МЧС Башкортостана поступила информация, что по улице Дмитрия Донского в Уфе в результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя (предварительно Родамин С - чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани). Вещество является безвредное, не имеет запаха", - сообщили башкирские спасатели. В ведомстве пояснили, что сотрудники одного из предприятий 21 ноября при разгрузке красителя просыпали его на открытой площадке. "На место направлена оперативная группа от Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и управления гражданской защиты Орджоникидзевского района. Устранением последствий занимается предприятие, привлечено 15 человек, 3 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/podmoskove-1906172223.html
уфа
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910976376_95:0:656:421_1920x0_80_0_0_f66ef60e84b7978a2835af2293fc2fad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, дмитрий донской, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Дмитрий Донской, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС объяснили появление красных луж в Уфе

МЧС: красные лужи в Уфе появились по вине рабочих, которые просыпали краситель

© Фото : ГУ МЧС РФ по БашкирииКрасные лужи на улице в микрорайоне "Черниковка" в Уфе. 22 ноября 2023
Красные лужи на улице в микрорайоне Черниковка в Уфе. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : ГУ МЧС РФ по Башкирии
Красные лужи на улице в микрорайоне "Черниковка" в Уфе. 22 ноября 2023
Читать ria.ru в
УФА, 22 ноя – РИА Новости. Красные лужи, зафиксированные в среду на нескольких улицах Уфы, появились по вине предприятия, рабочие которого случайно просыпали безвредный краситель, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
В социальных сетях очевидцы распространили видео и фотографии красных луж на нескольких улицах микрорайона "Черниковка" Уфы.
«
"В МЧС Башкортостана поступила информация, что по улице Дмитрия Донского в Уфе в результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя (предварительно Родамин С - чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани). Вещество является безвредное, не имеет запаха", - сообщили башкирские спасатели.
В ведомстве пояснили, что сотрудники одного из предприятий 21 ноября при разгрузке красителя просыпали его на открытой площадке.
"На место направлена оперативная группа от Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и управления гражданской защиты Орджоникидзевского района. Устранением последствий занимается предприятие, привлечено 15 человек, 3 единиц техники", - говорится в сообщении.
Вид на город Пушкино - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Минэкологии держит под контролем ситуацию с загрязнением ручья в Пушкино
30 октября, 14:41
 
ПроисшествияУфаРоссияРеспублика БашкортостанДмитрий ДонскойМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала