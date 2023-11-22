В Мариуполе начала подачу тепла котельная "Новотрубная"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Недвижимость. В Мариуполе начала работать возведенная под контролем Фонда развития территорий (ФРТ) котельная "Новотрубная", она обеспечивает теплом более 200 многоквартирных домов и социальных объектов, сообщила пресс-служба фонда.
В сообщении фонда указывается, что на территории новых регионов РФ проводилась и проводится большая работа по подготовке к зиме. Фонд участвует в ремонте теплотрасс, систем водоснабжения и водоотведения и других работах. Их наибольший объем – в Мариуполе, где необходимо обеспечить подачу тепла примерно в 2 тысячи объектов.
"В Мариуполе в прошлый отопительный сезон потребители были запитаны на десятки блочно-модульных котельных. В этом году благодаря комплексной работе при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода запущены 56 стационарных котельных – их мощности достаточно, чтобы обеспечить теплом 58 тысяч квартир. В том числе более 200 многоквартирных домов и социальных объектов начали получать теплоэнергию от новой котельной "Новотрубная". Ее построили взамен разрушенной, которую было экономически нецелесообразно восстанавливать", – приводятся в сообщении фонда слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Как уточняется в нем, что в ходе строительства был проведен монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, смонтированы все инженерные сети. Основа объекта – три современных водогрейных котла общей мощностью 64,5 гигакалорий в час, произведенные в Смоленской области.
"Всего под контролем фонда работы ведутся в 24 котельных, и наиболее масштабные – на трех ключевых объектах строительства новой коммунальной инфраструктуры: ЖМР-5, "Газовая" и "Новотрубная". Для них в том числе отремонтировали магистральные тепловые сети протяженностью 9,3 километра, а для последней и повысительную насосную станцию. В настоящее время работы на площадке продолжаются: в них задействованы 80 человек и восемь единиц техники, которые в том числе проводят благоустройство прилегающей территории. Мы понимаем, что от результата этой работы во многом зависит качество жизни граждан, поэтому стараемся выполнять все этапы с максимальной отдачей и оперативно", – цитирует пресс-служба гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.
Фонд развития территорий был образован в декабре 2021 года. Организация участвует в обеспечении программ расселения аварийного жилья, решении проблем обманутых дольщиков, содействует реализации проектов комплексного развития территорий и созданию комфортной среды. Кроме того, важным блоком работы для ФРТ является модернизация коммунальной инфраструктуры.