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В Мариуполе начала подачу тепла котельная "Новотрубная"

В Мариуполе начала подачу тепла котельная "Новотрубная" - РИА Новости, 22.11.2023

В Мариуполе начала подачу тепла котельная "Новотрубная"

В Мариуполе начала работать возведенная под контролем Фонда развития территорий (ФРТ) котельная "Новотрубная", она обеспечивает теплом более 200 многоквартирных РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:25

2023-11-22T14:25

2023-11-22T14:25

мариуполь

жкх

котельные

теплоснабжение

отопление

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Недвижимость. В Мариуполе начала работать возведенная под контролем Фонда развития территорий (ФРТ) котельная "Новотрубная", она обеспечивает теплом более 200 многоквартирных домов и социальных объектов, сообщила пресс-служба фонда. В сообщении фонда указывается, что на территории новых регионов РФ проводилась и проводится большая работа по подготовке к зиме. Фонд участвует в ремонте теплотрасс, систем водоснабжения и водоотведения и других работах. Их наибольший объем – в Мариуполе, где необходимо обеспечить подачу тепла примерно в 2 тысячи объектов. "В Мариуполе в прошлый отопительный сезон потребители были запитаны на десятки блочно-модульных котельных. В этом году благодаря комплексной работе при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода запущены 56 стационарных котельных – их мощности достаточно, чтобы обеспечить теплом 58 тысяч квартир. В том числе более 200 многоквартирных домов и социальных объектов начали получать теплоэнергию от новой котельной "Новотрубная". Ее построили взамен разрушенной, которую было экономически нецелесообразно восстанавливать", – приводятся в сообщении фонда слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Как уточняется в нем, что в ходе строительства был проведен монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, смонтированы все инженерные сети. Основа объекта – три современных водогрейных котла общей мощностью 64,5 гигакалорий в час, произведенные в Смоленской области. "Всего под контролем фонда работы ведутся в 24 котельных, и наиболее масштабные – на трех ключевых объектах строительства новой коммунальной инфраструктуры: ЖМР-5, "Газовая" и "Новотрубная". Для них в том числе отремонтировали магистральные тепловые сети протяженностью 9,3 километра, а для последней и повысительную насосную станцию. В настоящее время работы на площадке продолжаются: в них задействованы 80 человек и восемь единиц техники, которые в том числе проводят благоустройство прилегающей территории. Мы понимаем, что от результата этой работы во многом зависит качество жизни граждан, поэтому стараемся выполнять все этапы с максимальной отдачей и оперативно", – цитирует пресс-служба гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова. Фонд развития территорий был образован в декабре 2021 года. Организация участвует в обеспечении программ расселения аварийного жилья, решении проблем обманутых дольщиков, содействует реализации проектов комплексного развития территорий и созданию комфортной среды. Кроме того, важным блоком работы для ФРТ является модернизация коммунальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20231101/frt-1906656623.html

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мариуполь, жкх, котельные, теплоснабжение, отопление, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)