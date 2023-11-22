https://ria.ru/20231122/korporativnaya_sim-karta-1910894101.html

Оформить корпоративную сим-карту билайн теперь можно онлайн

Оформить корпоративную сим-карту билайн теперь можно онлайн - РИА Новости, 22.11.2023

Оформить корпоративную сим-карту билайн теперь можно онлайн

Теперь для оформления корпоративной сим-карты билайн не нужно ехать в офис компании или звонить личному менеджеру, данная услуга стала доступна онлайн, сообщает РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:58

2023-11-22T13:58

2023-11-22T13:58

билайн

вымпелком

технологии

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Теперь для оформления корпоративной сим-карты билайн не нужно ехать в офис компании или звонить личному менеджеру, данная услуга стала доступна онлайн, сообщает пресс-служба компании.Корпоративная сотовая связь — "рельсы", по которым происходит общение сотрудников компании с клиентами, партнерами и между собой. От качества и удобства этой услуги зависит эффективность коммуникаций и бизнес-процессов. Однако для подключения сотовой связи раньше нужно было либо ехать в офис одного из операторов, либо звонить личному менеджеру.В пресс-службе отметили, что теперь данный процесс занимает около пяти минут и предоставляется в онлайн-режиме. Так, на сайте билайн бизнес можно выбрать тариф, подобрать номер, заполнить договор, а также указать способ получения оригиналов документов и сим-карт — в офисах билайна в день оформления заявки или с курьером в удобное для клиента время."Мы развиваем технологичные решения, постоянно совершенствуем пользовательский опыт и находим зоны роста даже в самых "стандартных" и устоявшихся направлениях. Мы сделали подключение корпоративных номеров таким же простым и интуитивным, как повседневный онлайн-заказ товаров. Это качественно новый уровень сервиса в телеком-отрасли. И мы будем продолжать работать над его улучшением в интересах наших клиентов", - отметила директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО "ВымпелКом" Мария Шевелева.На сайте билайн бизнес можно подключить корпоративную связь по тарифам из линейки "Гибкое решение". Тарифы настраиваются с учетом потребностей каждого сотрудника компании. Например, можно увеличить или уменьшить количество минут и гигабайтов интернета, которые входят в пакет. Звонки на номера билайн не расходуют пакет минут. Среди дополнительных возможностей: выгодные условия в роуминге, перенос трафика на следующий расчетный период и другое.Управлять настройками тарифов и контролировать расходы можно в личном кабинете билайн бизнес.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWuK6JrUAC127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14, ОГРН 1027700166636

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, технологии