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Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 22.11.2023
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22:15 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/konkurs-1911200552.html
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 22.11.2023
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"
Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена" среди студентов образовательных организаций среднего профессионального... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:15
2023-11-22T22:15
общество
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена" среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, отметив, что конкурс - это новые знания и навыки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "В этом году к конкурсу присоединился почти миллион новых участников из разных регионов нашей страны, а это значит, что его популярность растёт. Все вы проявили незаурядное усердие и упорство, справились со сложными заданиями и отлично выступили в финале. Многие уже определились с будущей профессией, поэтому полученный здесь опыт вы сможете применить на практике, ведь "Большая перемена" - это новые знания и навыки, умение работать в команде, совместно решать поставленные задачи", - говорится в телеграмме. Президент также отметил, что залог успешного развития экономики России заключается в неустанной работе государства по созданию современных рабочих мест, подготовке молодых квалифицированных специалистов, внедрению передовых образовательных стандартов в деятельность колледжей и техникумов. Кроме того, Путин назвал отрадным факт того, что соревнования в этом году были объединены темой "Горжусь Россией", ведь в течение сезона участники могли ознакомиться с достижениями наших предков. Помимо этого, глава государства выразил благодарность педагогам и наставникам участников.
https://ria.ru/20231120/pobediteli-1910518904.html
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общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"

Путин похвалил финалистов конкурса "Большая перемена" за усердие и упорства

© Фото : правительство ЯНАОФиналисты конкурса "Большая перемена"
Финалисты конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : правительство ЯНАО
Финалисты конкурса "Большая перемена". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена" среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, отметив, что конкурс - это новые знания и навыки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В этом году к конкурсу присоединился почти миллион новых участников из разных регионов нашей страны, а это значит, что его популярность растёт. Все вы проявили незаурядное усердие и упорство, справились со сложными заданиями и отлично выступили в финале. Многие уже определились с будущей профессией, поэтому полученный здесь опыт вы сможете применить на практике, ведь "Большая перемена" - это новые знания и навыки, умение работать в команде, совместно решать поставленные задачи", - говорится в телеграмме.
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Президент также отметил, что залог успешного развития экономики России заключается в неустанной работе государства по созданию современных рабочих мест, подготовке молодых квалифицированных специалистов, внедрению передовых образовательных стандартов в деятельность колледжей и техникумов. Кроме того, Путин назвал отрадным факт того, что соревнования в этом году были объединены темой "Горжусь Россией", ведь в течение сезона участники могли ознакомиться с достижениями наших предков. Помимо этого, глава государства выразил благодарность педагогам и наставникам участников.

Конкурс "Большая перемена" — флагманский проект "Движения Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.

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ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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