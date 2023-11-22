https://ria.ru/20231122/konkurs-1911200552.html

Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"

Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 22.11.2023

Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"

Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена" среди студентов образовательных организаций среднего профессионального... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T22:15

2023-11-22T22:15

2023-11-22T22:15

общество

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена" среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, отметив, что конкурс - это новые знания и навыки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "В этом году к конкурсу присоединился почти миллион новых участников из разных регионов нашей страны, а это значит, что его популярность растёт. Все вы проявили незаурядное усердие и упорство, справились со сложными заданиями и отлично выступили в финале. Многие уже определились с будущей профессией, поэтому полученный здесь опыт вы сможете применить на практике, ведь "Большая перемена" - это новые знания и навыки, умение работать в команде, совместно решать поставленные задачи", - говорится в телеграмме. Президент также отметил, что залог успешного развития экономики России заключается в неустанной работе государства по созданию современных рабочих мест, подготовке молодых квалифицированных специалистов, внедрению передовых образовательных стандартов в деятельность колледжей и техникумов. Кроме того, Путин назвал отрадным факт того, что соревнования в этом году были объединены темой "Горжусь Россией", ведь в течение сезона участники могли ознакомиться с достижениями наших предков. Помимо этого, глава государства выразил благодарность педагогам и наставникам участников.

https://ria.ru/20231120/pobediteli-1910518904.html

https://ria.ru/20231120/konkurs-1910583556.html

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общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)