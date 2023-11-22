https://ria.ru/20231122/konkurs-1911200552.html
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 22.11.2023
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"
Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена" среди студентов образовательных организаций среднего профессионального... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:15
2023-11-22T22:15
2023-11-22T22:15
общество
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908416892_0:34:1213:716_1920x0_80_0_0_78850264e2eee9f0ab4039ba28a5eda8.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена" среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, отметив, что конкурс - это новые знания и навыки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "В этом году к конкурсу присоединился почти миллион новых участников из разных регионов нашей страны, а это значит, что его популярность растёт. Все вы проявили незаурядное усердие и упорство, справились со сложными заданиями и отлично выступили в финале. Многие уже определились с будущей профессией, поэтому полученный здесь опыт вы сможете применить на практике, ведь "Большая перемена" - это новые знания и навыки, умение работать в команде, совместно решать поставленные задачи", - говорится в телеграмме. Президент также отметил, что залог успешного развития экономики России заключается в неустанной работе государства по созданию современных рабочих мест, подготовке молодых квалифицированных специалистов, внедрению передовых образовательных стандартов в деятельность колледжей и техникумов. Кроме того, Путин назвал отрадным факт того, что соревнования в этом году были объединены темой "Горжусь Россией", ведь в течение сезона участники могли ознакомиться с достижениями наших предков. Помимо этого, глава государства выразил благодарность педагогам и наставникам участников.
https://ria.ru/20231120/pobediteli-1910518904.html
https://ria.ru/20231120/konkurs-1910583556.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908416892_97:0:1057:720_1920x0_80_0_0_a8a68aaa3b039cc47913e4795e15afa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"
Путин похвалил финалистов конкурса "Большая перемена" за усердие и упорства
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена" среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, отметив, что конкурс - это новые знания и навыки, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"В этом году к конкурсу присоединился почти миллион новых участников из разных регионов нашей страны, а это значит, что его популярность растёт. Все вы проявили незаурядное усердие и упорство, справились со сложными заданиями и отлично выступили в финале. Многие уже определились с будущей профессией, поэтому полученный здесь опыт вы сможете применить на практике, ведь "Большая перемена" - это новые знания и навыки, умение работать в команде, совместно решать поставленные задачи", - говорится в телеграмме.
Школьники Королева стали победителями конкурса "Большая перемена"
Президент также отметил, что залог успешного развития экономики России заключается в неустанной работе государства по созданию современных рабочих мест, подготовке молодых квалифицированных специалистов, внедрению передовых образовательных стандартов в деятельность колледжей и техникумов. Кроме того, Путин назвал отрадным факт того, что соревнования в этом году были объединены темой "Горжусь Россией", ведь в течение сезона участники могли ознакомиться с достижениями наших предков. Помимо этого, глава государства выразил благодарность педагогам и наставникам участников.
Конкурс "Большая перемена" — флагманский проект "Движения Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.
Четыре рязанских школьника победили в конкурсе "Большая перемена"