https://ria.ru/20231122/kongress-1911007824.html

РИА Новости стало генинфопартнером/фотохостом III Конгресса молодых ученых

РИА Новости стало генинфопартнером/фотохостом III Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 22.11.2023

РИА Новости стало генинфопартнером/фотохостом III Конгресса молодых ученых

РИА Новости стало генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством III Конгресса молодых ученых, который пройдет 28-30 ноября в Парке... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:00

2023-11-22T12:00

2023-11-22T14:21

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. РИА Новости стало генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством III Конгресса молодых ученых, который пройдет 28-30 ноября в Парке науки и искусства "Сириус". Конгресс — ключевое ежегодное событие каждого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.В качестве генерального информационного партнера РИА Новости обеспечит освещение мероприятий III Конгресса. Корреспонденты агентства в оперативном режиме будут сообщать о круглых столах и сессиях, вести репортажи с площадок, брать эксклюзивные интервью.Фотожурналисты агентства аккредитованы на всех экспозиционных и дискуссионных площадках III Конгресса. Их снимки будут публиковаться в тематическом разделе Медиабанка РИА Новости. В дни работы Конгресса все желающие получат доступ к разделу и права на свободное скачивание фотографий.Ожидается, что в III Конгрессе молодых ученых примут участие более 4500 человек. Он объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, представители бизнес сообщества, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.В этом году центральная тема Конгресса – "Пространство возможностей и развития". В деловую программу вошли более 100 мероприятий, собранных в пять тематических блоков: "Большие вызовы – возможности для развития", "Возможности Десятилетия науки и технологий в России", "Пространство страны – пространство возможностей", "Пространство международного научно-технического сотрудничества", "Инструменты развития".Дополнят деловую программу III Конгресса молодых ученых выставочные экспозиции лидеров российской наукоёмкой промышленности и бизнеса, представители которых задействованы в тематических мероприятиях, посвященных развитию российского сектора исследований и разработок.Также планируются культурная и спортивная программы.Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд "Росконгресс", Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО "Национальные приоритеты".

https://ria.ru/20231110/uchenye-1908601976.html

https://ria.ru/20231113/naukoemkie_tekhnologii-1909228595.html

https://ria.ru/20231031/molodye_uchenye-1906407398.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости агентства, фонд "росконгресс", ано "национальные приоритеты", риа новости, миа "россия сегодня", медиа - общество