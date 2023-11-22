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ОДКБ выступила за мирное урегулирование на Ближнем Востоке
ОДКБ выступила за мирное урегулирование на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.11.2023
ОДКБ выступила за мирное урегулирование на Ближнем Востоке
Страны ОДКБ высказались за мирное урегулирование ситуации на Ближнем востоке на основе резолюции ООН путем создания двух государств, сообщил глава МИД... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:31
2023-11-22T19:31
2023-11-22T19:31
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Страны ОДКБ высказались за мирное урегулирование ситуации на Ближнем востоке на основе резолюции ООН путем создания двух государств, сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Не обошли мы вниманием и ближневосточный кризис, высказались за прекращение кровопролития и за мирное урегулирование ближневосточного конфликта политико-дипломатическими средствами на основе резолюции Организации Объединенных Наций путем создания двух государств", - сказал Алейник журналистам в Минске по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
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в мире, ближний восток, белоруссия, минск, сергей алейник, одкб, оон
В мире, Ближний Восток, Белоруссия, Минск, Сергей Алейник, ОДКБ, ООН
ОДКБ выступила за мирное урегулирование на Ближнем Востоке
ОДКБ выступила за урегулирование на Ближнем Востоке на основе резолюции ООН