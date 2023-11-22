https://ria.ru/20231122/konflikt-1911168121.html

ОДКБ выступила за мирное урегулирование на Ближнем Востоке

ОДКБ выступила за мирное урегулирование на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.11.2023

ОДКБ выступила за мирное урегулирование на Ближнем Востоке

Страны ОДКБ высказались за мирное урегулирование ситуации на Ближнем востоке на основе резолюции ООН путем создания двух государств, сообщил глава МИД... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:31

2023-11-22T19:31

2023-11-22T19:31

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Страны ОДКБ высказались за мирное урегулирование ситуации на Ближнем востоке на основе резолюции ООН путем создания двух государств, сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Не обошли мы вниманием и ближневосточный кризис, высказались за прекращение кровопролития и за мирное урегулирование ближневосточного конфликта политико-дипломатическими средствами на основе резолюции Организации Объединенных Наций путем создания двух государств", - сказал Алейник журналистам в Минске по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

ближний восток

белоруссия

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в мире, ближний восток, белоруссия, минск, сергей алейник, одкб, оон