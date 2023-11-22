https://ria.ru/20231122/konflikt-1911166034.html

Премьер Индии заявил о консенсусе G20 по вопросу конфликта в секторе Газа

Премьер Индии заявил о консенсусе G20 по вопросу конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 22.11.2023

Премьер Индии заявил о консенсусе G20 по вопросу конфликта в секторе Газа

Страны G20 пришли к консенсусу по решению вопроса Израиля и Палестины на основе создания двух государств, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:29

2023-11-22T19:29

2023-11-22T19:29

в мире

индия

израиль

палестина

нарендра моди

большая двадцатка

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910981546_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_ac43381584e272d4e4c8ad05c623246d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя – РИА Новости. Страны G20 пришли к консенсусу по решению вопроса Израиля и Палестины на основе создания двух государств, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе заключительной речи на виртуальном саммите лидеров G20. "Выслушав все ваши взгляды на серьезную ситуацию в Западной Азии, могу сказать, что по многим вопросам в "Большой двадцатке" существует консенсус. Во-первых, мы все решительно осуждаем терроризм и насилие, существует нулевая терпимость к терроризму. Во-вторых, смерть невинных людей, особенно детей и женщин, неприемлема. В-третьих, гуманитарная помощь должна доставляться как можно быстрее. В-четвертых, можно только приветствовать соглашение о гуманитарной паузе и новость об освобождении заложников. В-пятых, проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения путем создания двух государств", - отметил Моди. Он также заявил, что дипломатия и диалог являются единственным способом разрешения геополитической напряженности, добавив, что "Большая двадцатка" готова оказать в этом всю возможную поддержку.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

индия

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, израиль, палестина, нарендра моди, большая двадцатка, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году