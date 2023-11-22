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Премьер Индии заявил о консенсусе G20 по вопросу конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 22.11.2023
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19:29 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/konflikt-1911166034.html
Премьер Индии заявил о консенсусе G20 по вопросу конфликта в секторе Газа
Премьер Индии заявил о консенсусе G20 по вопросу конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 22.11.2023
Премьер Индии заявил о консенсусе G20 по вопросу конфликта в секторе Газа
Страны G20 пришли к консенсусу по решению вопроса Израиля и Палестины на основе создания двух государств, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:29
2023-11-22T19:29
в мире
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палестина
нарендра моди
большая двадцатка
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя – РИА Новости. Страны G20 пришли к консенсусу по решению вопроса Израиля и Палестины на основе создания двух государств, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе заключительной речи на виртуальном саммите лидеров G20. "Выслушав все ваши взгляды на серьезную ситуацию в Западной Азии, могу сказать, что по многим вопросам в "Большой двадцатке" существует консенсус. Во-первых, мы все решительно осуждаем терроризм и насилие, существует нулевая терпимость к терроризму. Во-вторых, смерть невинных людей, особенно детей и женщин, неприемлема. В-третьих, гуманитарная помощь должна доставляться как можно быстрее. В-четвертых, можно только приветствовать соглашение о гуманитарной паузе и новость об освобождении заложников. В-пятых, проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения путем создания двух государств", - отметил Моди. Он также заявил, что дипломатия и диалог являются единственным способом разрешения геополитической напряженности, добавив, что "Большая двадцатка" готова оказать в этом всю возможную поддержку.
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в мире, индия, израиль, палестина, нарендра моди, большая двадцатка, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Индия, Израиль, Палестина, Нарендра Моди, Большая двадцатка, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Индии заявил о консенсусе G20 по вопросу конфликта в секторе Газа

Премьер Индии Моди заявил о консенсусе G20 по вопросу Израиля и Палестины

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя – РИА Новости. Страны G20 пришли к консенсусу по решению вопроса Израиля и Палестины на основе создания двух государств, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе заключительной речи на виртуальном саммите лидеров G20.
"Выслушав все ваши взгляды на серьезную ситуацию в Западной Азии, могу сказать, что по многим вопросам в "Большой двадцатке" существует консенсус. Во-первых, мы все решительно осуждаем терроризм и насилие, существует нулевая терпимость к терроризму. Во-вторых, смерть невинных людей, особенно детей и женщин, неприемлема. В-третьих, гуманитарная помощь должна доставляться как можно быстрее. В-четвертых, можно только приветствовать соглашение о гуманитарной паузе и новость об освобождении заложников. В-пятых, проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения путем создания двух государств", - отметил Моди.
Он также заявил, что дипломатия и диалог являются единственным способом разрешения геополитической напряженности, добавив, что "Большая двадцатка" готова оказать в этом всю возможную поддержку.
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В миреИндияИзраильПалестинаНарендра МодиБольшая двадцаткаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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