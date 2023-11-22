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В Киеве заявили о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту - РИА Новости, 22.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:55 22.11.2023 (обновлено: 14:38 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911011810.html
В Киеве заявили о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту
В Киеве заявили о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту - РИА Новости, 22.11.2023
В Киеве заявили о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту
Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма, выставлявшуюся в Амстердаме, утверждает украинское Министерство культуры и... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:55
2023-11-22T14:38
культура
украина
ситуация вокруг коллекции скифского золота
республика крым
нидерланды
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма, выставлявшуюся в Амстердаме, утверждает украинское Министерство культуры и информационной политики в соцсетях."МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. С 2014 года они экспонировалась на выставке "Крым — золотой остров в Черном море" в археологическом музее Амстердамского университета", — говорится в сообщении министерства в соцсети Facebook*.Там добавили, что нидерландский музей не будет взыскивать с Киева стоимость хранения экспонатов за девять лет.Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
украина
республика крым
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украина, ситуация вокруг коллекции скифского золота, республика крым, нидерланды
Культура, Украина, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Республика Крым, Нидерланды
В Киеве заявили о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту

Минкульт Украины заявил, что договорился с музеем в Амстердаме о скифском золоте

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме, 2014
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме, 2014 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме, 2014 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма, выставлявшуюся в Амстердаме, утверждает украинское Министерство культуры и информационной политики в соцсетях.
"МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. С 2014 года они экспонировалась на выставке "Крым — золотой остров в Черном море" в археологическом музее Амстердамского университета", — говорится в сообщении министерства в соцсети Facebook*.
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Там добавили, что нидерландский музей не будет взыскивать с Киева стоимость хранения экспонатов за девять лет.
Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.
В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
27 января, 02:31
 
КультураУкраинаСитуация вокруг коллекции скифского золотаРеспублика КрымНидерланды
 
 
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