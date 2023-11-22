https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911011810.html

В Киеве заявили о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту

В Киеве заявили о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту - РИА Новости, 22.11.2023

В Киеве заявили о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту

Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма, выставлявшуюся в Амстердаме, утверждает украинское Министерство культуры и... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:55

2023-11-22T11:55

2023-11-22T14:38

культура

украина

ситуация вокруг коллекции скифского золота

республика крым

нидерланды

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма, выставлявшуюся в Амстердаме, утверждает украинское Министерство культуры и информационной политики в соцсетях."МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. С 2014 года они экспонировалась на выставке "Крым — золотой остров в Черном море" в археологическом музее Амстердамского университета", — говорится в сообщении министерства в соцсети Facebook*.Там добавили, что нидерландский музей не будет взыскивать с Киева стоимость хранения экспонатов за девять лет.Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html

https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html

украина

республика крым

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, ситуация вокруг коллекции скифского золота, республика крым, нидерланды