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Запущенная КНДР ракета имела как минимум три ступени, пишут японские СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
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15:01 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/kndr-1911061708.html
Запущенная КНДР ракета имела как минимум три ступени, пишут японские СМИ
Запущенная КНДР ракета имела как минимум три ступени, пишут японские СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
Запущенная КНДР ракета имела как минимум три ступени, пишут японские СМИ
Запущенная Северной Кореей во вторник вечером баллистическая ракета, потенциально переносившая спутник, имела как минимум три ступени, сообщает японский... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:01
2023-11-22T15:01
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запущенная Северной Кореей во вторник вечером баллистическая ракета, потенциально переносившая спутник, имела как минимум три ступени, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве. Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником во вторник в 22.43 (16.43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная КНДР ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны страны. "Несколько правительственных источников сообщили NHK, что они подтвердили радиолокационный след третьей ступени баллистической ракеты. По их словам, третья часть пролетела около 1200 километров, поднялась на высоту около 450 километров и исчезла с радаров примерно в 400 километрах к северу от острова Миякодзима на Окинаве", - сообщает телеканал. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Правительство Японии заявляет, что на данный момент не получило подтверждения успешного выведения спутника на орбиту. Оно также утверждает, что продолжит свой анализ и поделится информацией с соответствующими странами в свете заявления КНДР о том, что ему удалось вывести спутник на орбиту.
https://ria.ru/20231122/kndr-1911056997.html
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в мире, япония, тихий океан, окинава, оон
В мире, Япония, Тихий океан, Окинава, ООН
Запущенная КНДР ракета имела как минимум три ступени, пишут японские СМИ

NHK: запущенная КНДР ракета имела как минимум три ступени

© Фото : KCNAЗапуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1"
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : KCNA
Запуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запущенная Северной Кореей во вторник вечером баллистическая ракета, потенциально переносившая спутник, имела как минимум три ступени, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.
Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником во вторник в 22.43 (16.43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная КНДР ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны страны.
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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"Несколько правительственных источников сообщили NHK, что они подтвердили радиолокационный след третьей ступени баллистической ракеты. По их словам, третья часть пролетела около 1200 километров, поднялась на высоту около 450 километров и исчезла с радаров примерно в 400 километрах к северу от острова Миякодзима на Окинаве", - сообщает телеканал.
Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Правительство Японии заявляет, что на данный момент не получило подтверждения успешного выведения спутника на орбиту. Оно также утверждает, что продолжит свой анализ и поделится информацией с соответствующими странами в свете заявления КНДР о том, что ему удалось вывести спутник на орбиту.
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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