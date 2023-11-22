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Главы МИД стран G7 осудили запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 22.11.2023
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14:29 22.11.2023 (обновлено: 14:53 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/kndr-1911056997.html
Главы МИД стран G7 осудили запуск ракеты КНДР
Главы МИД стран G7 осудили запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 22.11.2023
Главы МИД стран G7 осудили запуск ракеты КНДР
Главы МИД G7 решительно осудили запуск баллистической ракеты КНДР и назвали его угрозой миру и стабильности в регионе и за его пределами, следует из заявления... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:29
2023-11-22T14:53
g7
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Главы МИД G7 решительно осудили запуск баллистической ракеты КНДР и назвали его угрозой миру и стабильности в регионе и за его пределами, следует из заявления министров иностранных дел "Большой семерки"."Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Соединенные Штаты Америки) и Верховный представитель Европейского Союза, самым решительным образом осуждаем запуск Северной Кореей с использованием технологии баллистических ракет, осуществленный по 21 ноября 2023 года. Эта акция представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Японии.Главы МИД G7 отметили, что, по их мнению, любой запуск с использованием технологии баллистических ракет, "даже если он характеризуется как спутник военной разведки", представляет собой "явное и вопиющее нарушение" соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН)."Мы повторяем наш призыв к полной денуклеаризации Корейского полуострова и требуем, чтобы Северная Корея полностью отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет, причем сделала это поддающимся проверке и необратимым образом", - добавили главы МИД.Они также подчеркнули, что "Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием", согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск) во вторник. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны Японии. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.
https://ria.ru/20231121/dvigatel-1910847353.html
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g7, в мире, кндр (северная корея)
G7, В мире, КНДР (Северная Корея)
Главы МИД стран G7 осудили запуск ракеты КНДР

Главы МИД стран G7 назвали запуск ракеты КНДР угрозой миру

© Фото : KCNAЗапуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1"
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : KCNA
Запуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Главы МИД G7 решительно осудили запуск баллистической ракеты КНДР и назвали его угрозой миру и стабильности в регионе и за его пределами, следует из заявления министров иностранных дел "Большой семерки".
"Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Соединенные Штаты Америки) и Верховный представитель Европейского Союза, самым решительным образом осуждаем запуск Северной Кореей с использованием технологии баллистических ракет, осуществленный по 21 ноября 2023 года. Эта акция представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Японии.
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Главы МИД G7 отметили, что, по их мнению, любой запуск с использованием технологии баллистических ракет, "даже если он характеризуется как спутник военной разведки", представляет собой "явное и вопиющее нарушение" соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН).
"Мы повторяем наш призыв к полной денуклеаризации Корейского полуострова и требуем, чтобы Северная Корея полностью отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет, причем сделала это поддающимся проверке и необратимым образом", - добавили главы МИД.
Они также подчеркнули, что "Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием", согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.
Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск) во вторник. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны Японии. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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