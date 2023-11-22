https://ria.ru/20231122/kndr-1911056997.html

Главы МИД стран G7 осудили запуск ракеты КНДР

Главы МИД стран G7 осудили запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 22.11.2023

Главы МИД стран G7 осудили запуск ракеты КНДР

Главы МИД G7 решительно осудили запуск баллистической ракеты КНДР и назвали его угрозой миру и стабильности в регионе и за его пределами, следует из заявления... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:29

2023-11-22T14:29

2023-11-22T14:53

g7

в мире

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910984727_0:24:900:530_1920x0_80_0_0_a0f9dad0e7b8e044267594a3e224eeeb.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Главы МИД G7 решительно осудили запуск баллистической ракеты КНДР и назвали его угрозой миру и стабильности в регионе и за его пределами, следует из заявления министров иностранных дел "Большой семерки"."Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Соединенные Штаты Америки) и Верховный представитель Европейского Союза, самым решительным образом осуждаем запуск Северной Кореей с использованием технологии баллистических ракет, осуществленный по 21 ноября 2023 года. Эта акция представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Японии.Главы МИД G7 отметили, что, по их мнению, любой запуск с использованием технологии баллистических ракет, "даже если он характеризуется как спутник военной разведки", представляет собой "явное и вопиющее нарушение" соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН)."Мы повторяем наш призыв к полной денуклеаризации Корейского полуострова и требуем, чтобы Северная Корея полностью отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет, причем сделала это поддающимся проверке и необратимым образом", - добавили главы МИД.Они также подчеркнули, что "Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием", согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск) во вторник. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны Японии. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

https://ria.ru/20231121/dvigatel-1910847353.html

https://ria.ru/20231121/raketa-1910920393.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

g7, в мире, кндр (северная корея)