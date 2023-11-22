https://ria.ru/20231122/klopy-1911038708.html

Во Франции мужчина умер после применения запрещенного средства от клопов

Во Франции мужчина умер после применения запрещенного средства от клопов - РИА Новости, 22.11.2023

Во Франции мужчина умер после применения запрещенного средства от клопов

Пожилой мужчина в французском Лионе скончался, а его сын получил отравление - в их квартире обнаружили баллончик с запрещенным к продаже в ЕС "суперсильным"... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:34

2023-11-22T13:34

2023-11-22T13:34

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в мире

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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Пожилой мужчина в французском Лионе скончался, а его сын получил отравление - в их квартире обнаружили баллончик с запрещенным к продаже в ЕС "суперсильным" средством от постельных клопов, сообщило издание Parisien. Двадцать девятого октября сын жертвы Алан обнаружил своего 87-летнего отца без движения, он тяжело дышал. С ним находился 63-летний брат Алана, с которым они проживали вместе, также в бессознательном состоянии. Их доставили в отделение неврологии. "Врачи сообщили, что у отца произошло кровоизлияние в мозг", - сообщил Алан изданию, которое затем уточнило, что пожилой мужчина скончался. По его словам, уже несколько месяцев его брат обнаруживал на себе укусы насекомых. Их уборщица порекомендовала обратиться к человеку, "продающему отличное средство для избавления от клопов". В квартире жертв был обнаружен баллончик средства Sniper 1000 EC китайского производства. Оно запрещено к продаже в Евросоюзе по причине высокой токсичности. На сайте Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses) с 8 ноября власти Франции призывают не использовать данное средство. Прокуратура Лиона начала расследование по статьям "непредумышленное убийство", "подвержение риску жизни третьих лиц" и "неавторизованная продажа запрещенных средств". По данным Anses, с 2007 по 2021 год было зарегистрировано более тысячи случаев отравления инсектицидами, используемыми для борьбы с постельными клопами. На протяжении последних месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, в общественном транспорте. По данным Anses, за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.

https://ria.ru/20231023/klopy-1904645852.html

https://ria.ru/20231108/klopy-1908237967.html

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