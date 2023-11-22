https://ria.ru/20231122/kishinev-1911015198.html
В Кишиневе утвердили мандат мэра Чебана
В Кишиневе утвердили мандат мэра Чебана - РИА Новости, 22.11.2023
В Кишиневе утвердили мандат мэра Чебана
Окружной избирательный совет Кишинева утвердил мандат мэра Иона Чебана, победившего на местных выборах 5 ноября, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:10
2023-11-22T12:10
2023-11-22T12:10
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КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Окружной избирательный совет Кишинева утвердил мандат мэра Иона Чебана, победившего на местных выборах 5 ноября, передает корреспондент РИА Новости. Чебан переизбрался в первом туре, набрав 50,62%. Его основной оппонент Лилиан Карп из правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) набрал менее 30%. Разрыв между двумя кандидатами составил более 20%. Заседание окружного избирательного совета транслировалось в режиме онлайн в социальных сетях. Мандат мэра был утвержден единогласно. На этом же заседании были утверждены мандаты новых муниципальных советников (городских депутатов) Кишинева. Чебан создал в прошлом году партию "Национальное альтернативное движение". Он объявил, что его политсила будет находиться в оппозиции к ПДС, неформальным лидером которой является ее основательница, президент республики Майя Санду. Партия мэра Кишинева сформирует большинство в муниципальный совете молдавской столицы, где она получила 34,67% голосов. У ПДС 31,66%, у Партии социалистов - 10,39%.
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в мире, кишинев, ион чебан, майя санду
В мире, Кишинев, Ион Чебан, Майя Санду
В Кишиневе утвердили мандат мэра Чебана
Окружной избирательный совет Кишинева утвердил мандат мэра Чебана
КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Окружной избирательный совет Кишинева утвердил мандат мэра Иона Чебана, победившего на местных выборах 5 ноября, передает корреспондент РИА Новости.
Чебан переизбрался в первом туре, набрав 50,62%. Его основной оппонент Лилиан Карп из правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) набрал менее 30%. Разрыв между двумя кандидатами составил более 20%.
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Заседание окружного избирательного совета транслировалось в режиме онлайн в социальных сетях. Мандат мэра был утвержден единогласно. На этом же заседании были утверждены мандаты новых муниципальных советников (городских депутатов) Кишинева.
Чебан создал в прошлом году партию "Национальное альтернативное движение". Он объявил, что его политсила будет находиться в оппозиции к ПДС, неформальным лидером которой является ее основательница, президент республики Майя Санду.
Партия мэра Кишинева сформирует большинство в муниципальный совете молдавской столицы, где она получила 34,67% голосов. У ПДС 31,66%, у Партии социалистов - 10,39%.
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