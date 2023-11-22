https://ria.ru/20231122/kharkov-1911135840.html
В Харькове переименовали 26 улиц, названия которых связаны с Россией
В Харькове переименовали 26 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 22.11.2023
В Харькове переименовали 26 улиц, названия которых связаны с Россией
Горсовет Харькова переименовал 26 улиц, названия которых были связаны с Россией, сообщили в среду в администрации. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:03
2023-11-22T18:03
2023-11-22T18:03
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Горсовет Харькова переименовал 26 улиц, названия которых были связаны с Россией, сообщили в среду в администрации. "Решением внеочередной сессии Харьковского городского совета, которая состоялась сегодня, 22 ноября, в городе переименовали 26 улиц, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Харьковского горсовета. В частности, по данным горсовета, проспект Героев Сталинграда переименовали в проспект Байрона, улицу Мурманскую – в Уютную. Улице имени советского летчика дали название в честь украинского военного Вадима Манько, въезд Росинского переименовали на въезд гетмана войска Запорожского Ивана Выговского. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20231031/kherson-1906558138.html
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харьков, украина, харьковский городской совет, в мире
Харьков, Украина, Харьковский городской совет, В мире
В Харькове переименовали 26 улиц, названия которых связаны с Россией
В Харькове переименовали 26 улиц, названия которых связаны с РФ и союзниками