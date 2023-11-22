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Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом
Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом - РИА Новости, 22.11.2023
Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом
Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом, в частности, в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:38
2023-11-22T09:38
2023-11-22T09:38
калужская область
калужская область
вьетнам
владислав шапша
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КАЛУГА, 22 ноя - РИА Новости. Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом, в частности, в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. В среду утром губернатор сообщил, что делегация Калужской области находится во Вьетнаме. "Программа насыщенная, много важных переговоров. Провели рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Социалистической Республике Вьетнам Геннадием Бездетко и торгпредом России в этой стране Вячеславом Хариновым", - написал губернатор. Шапша отметил, что Калужская область и Вьетнам успешно реализуют ряд совместных проектов. В их числе, в частности, создание двух ферм и завода по переработке молока компании "Ти Эйч груп", обучение вьетнамских студентов в калужской "Бауманке". Ещё один вуз - Обнинский ИАТЭ - подготовил более 350 специалистов-ядерщиков для Вьетнама, отметил глава Калужской области. Кроме того, подчеркнул Шапша, через логистический центр "Ворсино" налажены контейнерные перевозки во Вьетнам и обратно - Калужская область импортирует одежду, обувь, чай, кофе, экспортирует детское питание, микросхемы и другую продукцию. "Обсудили перспективы дальнейшего партнерства, новые совместные проекты с Вьетнамом. <...> У нас есть планы взаимодействия в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена", - сообщил Шапша. Губернатор также отметил, что в следующем году Россия и Вьетнам отметят 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, вьетнам, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Вьетнам, Владислав Шапша
КАЛУГА, 22 ноя - РИА Новости.
Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом, в частности, в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале
.
В среду утром губернатор сообщил, что делегация Калужской области находится во Вьетнаме.
«
"Программа насыщенная, много важных переговоров. Провели рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ
в Социалистической Республике Вьетнам Геннадием Бездетко и торгпредом России в этой стране Вячеславом Хариновым", - написал губернатор.
Шапша отметил, что Калужская область и Вьетнам успешно реализуют ряд совместных проектов. В их числе, в частности, создание двух ферм и завода по переработке молока компании "Ти Эйч груп", обучение вьетнамских студентов в калужской "Бауманке". Ещё один вуз - Обнинский ИАТЭ - подготовил более 350 специалистов-ядерщиков для Вьетнама, отметил глава Калужской области.
Кроме того, подчеркнул Шапша, через логистический центр "Ворсино" налажены контейнерные перевозки во Вьетнам и обратно - Калужская область импортирует одежду, обувь, чай, кофе, экспортирует детское питание, микросхемы и другую продукцию.
«
"Обсудили перспективы дальнейшего партнерства, новые совместные проекты с Вьетнамом. <...> У нас есть планы взаимодействия в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена", - сообщил Шапша.
Губернатор также отметил, что в следующем году Россия и Вьетнам отметят 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений.