https://ria.ru/20231122/kaluga-1910976568.html

Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом

Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом - РИА Новости, 22.11.2023

Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом

Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом, в частности, в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:38

2023-11-22T09:38

2023-11-22T09:38

калужская область

калужская область

вьетнам

владислав шапша

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КАЛУГА, 22 ноя - РИА Новости. Калужская область планирует расширять связи с Вьетнамом, в частности, в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. В среду утром губернатор сообщил, что делегация Калужской области находится во Вьетнаме. "Программа насыщенная, много важных переговоров. Провели рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Социалистической Республике Вьетнам Геннадием Бездетко и торгпредом России в этой стране Вячеславом Хариновым", - написал губернатор. Шапша отметил, что Калужская область и Вьетнам успешно реализуют ряд совместных проектов. В их числе, в частности, создание двух ферм и завода по переработке молока компании "Ти Эйч груп", обучение вьетнамских студентов в калужской "Бауманке". Ещё один вуз - Обнинский ИАТЭ - подготовил более 350 специалистов-ядерщиков для Вьетнама, отметил глава Калужской области. Кроме того, подчеркнул Шапша, через логистический центр "Ворсино" налажены контейнерные перевозки во Вьетнам и обратно - Калужская область импортирует одежду, обувь, чай, кофе, экспортирует детское питание, микросхемы и другую продукцию. "Обсудили перспективы дальнейшего партнерства, новые совместные проекты с Вьетнамом. <...> У нас есть планы взаимодействия в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена", - сообщил Шапша. Губернатор также отметил, что в следующем году Россия и Вьетнам отметят 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений.

калужская область

вьетнам

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Ольга Фомченкова

калужская область, вьетнам, владислав шапша