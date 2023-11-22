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Кадыров рассказал, как оценивает публичные извинения - РИА Новости, 22.11.2023
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13:47 22.11.2023 (обновлено: 13:49 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/kadyrov-1911042478.html
Кадыров рассказал, как оценивает публичные извинения
Кадыров рассказал, как оценивает публичные извинения - РИА Новости, 22.11.2023
Кадыров рассказал, как оценивает публичные извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая перед журналистами на праздновании Всемирного дня телевидения, назвал публичные извинения человека достойным поступком,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:47
2023-11-22T13:49
общество
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая перед журналистами на праздновании Всемирного дня телевидения, назвал публичные извинения человека достойным поступком, если он изменился в лучшую сторону. "Я хочу поблагодарить всех журналистов. Пусть Всевышний бережет вас от всего плохого. Я знаю, что работникам телевидения часто говорят, что они заставляют людей извиняться на камеру. Если человек, который провинился, совершил ошибку, принёс свои извинения, изменил свои мысли в лучшую сторону, смог признать свою вину, это, действительно, поступок настоящего и достойного человека", – сказал Кадыров на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Руководитель региона также призвал представителей СМИ быть на стороне народа и всегда говорить правду. "Вы как миротворцы, потому что вы не даете людям, которые создают фейки и обманывают свой же народ, верить в них. Вы опровергаете ложь, показываете истину. Ваша работа в этом самая значительная и важная. Надо в таких ситуациях быть объективным, доносить истину и быть миротворцем между властью и народом. Неправильно, если вы будете защищать власть и ущемлять народ, однако ущемлять власть, если будете защищать народ, я разрешаю", - сказал он.
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общество, рамзан кадыров
Общество, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал, как оценивает публичные извинения

Глава Чечни Кадыров назвал публичные извинения человека достойным поступком

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая перед журналистами на праздновании Всемирного дня телевидения, назвал публичные извинения человека достойным поступком, если он изменился в лучшую сторону.
«
"Я хочу поблагодарить всех журналистов. Пусть Всевышний бережет вас от всего плохого. Я знаю, что работникам телевидения часто говорят, что они заставляют людей извиняться на камеру. Если человек, который провинился, совершил ошибку, принёс свои извинения, изменил свои мысли в лучшую сторону, смог признать свою вину, это, действительно, поступок настоящего и достойного человека", – сказал Кадыров на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Руководитель региона также призвал представителей СМИ быть на стороне народа и всегда говорить правду.
"Вы как миротворцы, потому что вы не даете людям, которые создают фейки и обманывают свой же народ, верить в них. Вы опровергаете ложь, показываете истину. Ваша работа в этом самая значительная и важная. Надо в таких ситуациях быть объективным, доносить истину и быть миротворцем между властью и народом. Неправильно, если вы будете защищать власть и ущемлять народ, однако ущемлять власть, если будете защищать народ, я разрешаю", - сказал он.
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Вчера, 10:56
 
ОбществоРамзан Кадыров
 
 
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