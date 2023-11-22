https://ria.ru/20231122/izrail-1911045524.html

Глава МИД Израиля ожидает, что первых заложников в Газе освободят в четверг

Глава МИД Израиля ожидает, что первых заложников в Газе освободят в четверг - РИА Новости, 22.11.2023

Глава МИД Израиля ожидает, что первых заложников в Газе освободят в четверг

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что первая группа заложников ХАМАС в секторе Газа должна быть освобождена в четверг в рамках достигнутой сделки о прекращении РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:01

2023-11-22T14:01

2023-11-22T14:13

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что первая группа заложников ХАМАС в секторе Газа должна быть освобождена в четверг в рамках достигнутой сделки о прекращении огня."Уже завтра должен начаться процесс освобождения первых заложников", - заявил Коэн в эфире Армейского радио "Галей ЦАХАЛ".Министр при этом не подтвердил информацию СМИ, что процесс освобождения начнется в 05:00 утра (06:00 мск), отметив лишь, что сделка должна вступить в силу в четверг.Ранее телеканал al Jazeera сообщил со ссылкой на замглавы политбюро ХАМАС Абу Марзука, что гуманитарная пауза в секторе Газа с прекращением всех военных действий и освобождением 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных начнется в четверг в 10.00 часов утра (11.00 мск).

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, хамас, мид израиля‎