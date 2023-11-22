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Глава МИД Израиля ожидает, что первых заложников в Газе освободят в четверг - РИА Новости, 22.11.2023
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14:01 22.11.2023 (обновлено: 14:13 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/izrail-1911045524.html
Глава МИД Израиля ожидает, что первых заложников в Газе освободят в четверг
Глава МИД Израиля ожидает, что первых заложников в Газе освободят в четверг - РИА Новости, 22.11.2023
Глава МИД Израиля ожидает, что первых заложников в Газе освободят в четверг
Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что первая группа заложников ХАМАС в секторе Газа должна быть освобождена в четверг в рамках достигнутой сделки о прекращении РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:01
2023-11-22T14:13
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что первая группа заложников ХАМАС в секторе Газа должна быть освобождена в четверг в рамках достигнутой сделки о прекращении огня."Уже завтра должен начаться процесс освобождения первых заложников", - заявил Коэн в эфире Армейского радио "Галей ЦАХАЛ".Министр при этом не подтвердил информацию СМИ, что процесс освобождения начнется в 05:00 утра (06:00 мск), отметив лишь, что сделка должна вступить в силу в четверг.Ранее телеканал al Jazeera сообщил со ссылкой на замглавы политбюро ХАМАС Абу Марзука, что гуманитарная пауза в секторе Газа с прекращением всех военных действий и освобождением 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных начнется в четверг в 10.00 часов утра (11.00 мск).
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, хамас, мид израиля‎
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, ХАМАС, МИД Израиля‎
Глава МИД Израиля ожидает, что первых заложников в Газе освободят в четверг

Глава МИД Израиля Коэн ожидает, что первых заложников в Газе освободят в четверг

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что первая группа заложников ХАМАС в секторе Газа должна быть освобождена в четверг в рамках достигнутой сделки о прекращении огня.
"Уже завтра должен начаться процесс освобождения первых заложников", - заявил Коэн в эфире Армейского радио "Галей ЦАХАЛ".
Житель Тель-Авива во время митинга у здания Министерства обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС в ходе нападения на территорию Израиля 7 октября - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Министр при этом не подтвердил информацию СМИ, что процесс освобождения начнется в 05:00 утра (06:00 мск), отметив лишь, что сделка должна вступить в силу в четверг.
Ранее телеканал al Jazeera сообщил со ссылкой на замглавы политбюро ХАМАС Абу Марзука, что гуманитарная пауза в секторе Газа с прекращением всех военных действий и освобождением 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных начнется в четверг в 10.00 часов утра (11.00 мск).
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ миреХАМАСМИД Израиля‎
 
 
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