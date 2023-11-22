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Израиль опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению, пишут СМИ
Израиль опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
Израиль опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению, пишут СМИ
Израиль в течение 24 часов опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС, чтобы израильтяне могли... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T04:51
2023-11-22T04:51
2023-11-22T05:00
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Израиль в течение 24 часов опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС, чтобы израильтяне могли обжаловать это решение, сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.Ранее издание Haaretz сообщило, что израильский кабмин одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников и паузе в боях в секторе Газа."В течение следующих 24 часов будут обнародованы имена палестинских заключенных, подлежащих освобождению, чтобы израильские граждане могли в суде обжаловать их освобождение", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что Израиль не будет освобождать заключенных, осужденных за убийство израильтян.
https://ria.ru/20231122/izrail-1910951344.html
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, в мире
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, В мире
Израиль опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению, пишут СМИ
Axios: Израиль опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению