https://ria.ru/20231122/izrail-1910954854.html

В Израиле рассказали, сколько пленных освободит ХАМАС в первые дни

В Израиле рассказали, сколько пленных освободит ХАМАС в первые дни - РИА Новости, 22.11.2023

В Израиле рассказали, сколько пленных освободит ХАМАС в первые дни

ХАМАС освободит 50 заложников в течение четырех дней, первыми отпустят женщин и детей, передает агентство Associated Press со ссылкой на кабмин Израиля. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T04:25

2023-11-22T04:25

2023-11-22T05:10

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ХАМАС освободит 50 заложников в течение четырех дней, первыми отпустят женщин и детей, передает агентство Associated Press со ссылкой на кабмин Израиля.Ранее издание Haaretz сообщило, что Тель-Авив одобрил сделку с палестинским движением об освобождении заложников и паузе в боях в секторе Газа."Согласно сделке, ХАМАС должен освободить 50 из примерно 240 заложников... в течение периода в четыре дня", — говорится в публикации.Отмечается, что период паузы планируют продлевать на один день за каждых 10 освобожденных пленных."Правительство сказало, что первыми заложниками, которых освободят, будут женщины и дети", — указывается в сообщении агентства.Палестинское движение, в свою очередь, объявило о достижении договоренности с Тель-Авивом о четырехдневном гумперемирии в анклаве с прекращением всех боев со стороны Израиля.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231122/izrail-1910951344.html

https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа