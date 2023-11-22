https://ria.ru/20231122/izhevsk-1911079300.html
Суд продлил экс-мэру Ижевска срок пребывания в СИЗО
Суд продлил экс-мэру Ижевска срок пребывания в СИЗО - РИА Новости, 22.11.2023
Суд продлил экс-мэру Ижевска срок пребывания в СИЗО
Индустриальный суд Ижевска продлил экс-мэру города Олегу Бекмеметьеву пребывание в СИЗО до 25 января, не удовлетворив его ходатайство о домашнем аресте,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:45
2023-11-22T15:45
2023-11-22T15:45
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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Индустриальный суд Ижевска продлил экс-мэру города Олегу Бекмеметьеву пребывание в СИЗО до 25 января, не удовлетворив его ходатайство о домашнем аресте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии. В конце мая Бекмеметьев ушел в отставку с поста мэра Ижевска, который занимал 4,5 года. Позже его задержали и обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным СУСК РФ по Удмуртии, в 2021 году градоначальник незаконно передал в собственность коммерческой строительной фирме муниципальные земли. Бекмеметьева отправили под домашний арест, но нарушение его условий привело к тому, что 22 сентября суд ужесточил меру пресечения и отправил бывшего чиновника в СИЗО. В пресс-службе рассказали, что в среду Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении ареста. В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог, объясняя тем, что скрываться и оказывать давление на свидетелей обвиняемый не намерен. "Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, суд постановил продлить Бекмеметьеву О. Н. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца до 25 января 2024 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231016/arest-1903142862.html
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РИА Новости
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происшествия, ижевск, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Суд продлил экс-мэру Ижевска срок пребывания в СИЗО
Суд отказал экс-мэру Ижевска Бекмеметьеву в переводе под домашний арест
УФА, 22 ноя – РИА Новости. Индустриальный суд Ижевска продлил экс-мэру города Олегу Бекмеметьеву пребывание в СИЗО до 25 января, не удовлетворив его ходатайство о домашнем аресте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
В конце мая Бекмеметьев ушел в отставку с поста мэра Ижевска, который занимал 4,5 года. Позже его задержали и обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным СУСК РФ
по Удмуртии, в 2021 году градоначальник незаконно передал в собственность коммерческой строительной фирме муниципальные земли. Бекмеметьева отправили под домашний арест, но нарушение его условий привело к тому, что 22 сентября суд ужесточил меру пресечения и отправил бывшего чиновника в СИЗО.
В пресс-службе рассказали, что в среду Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении ареста. В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог, объясняя тем, что скрываться и оказывать давление на свидетелей обвиняемый не намерен.
"Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, суд постановил продлить Бекмеметьеву О. Н. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца до 25 января 2024 года", - говорится в сообщении.
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