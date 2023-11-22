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США нанесли удары по двум объектам в Ираке - РИА Новости, 22.11.2023
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03:49 22.11.2023 (обновлено: 03:54 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/irak-1910954111.html
США нанесли удары по двум объектам в Ираке
США нанесли удары по двум объектам в Ираке - РИА Новости, 22.11.2023
США нанесли удары по двум объектам в Ираке
Американские военные нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок, сообщило Центральное командование РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T03:49
2023-11-22T03:54
в мире
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ирак
иран
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Американские военные нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM)."Утром 22 ноября в Ираке силы Центрального командования нанесли скрытные и высокоточные удары по двум объектам в Ираке. Эти удары стали прямым ответом на атаки против сил США и коалиции со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном групп", - говорится в релизе.Днем ранее, по утверждению Пентагона, боевики применили баллистическую ракету малой дальности для обстрела американской авиабазы в Ираке. По группе ракетчиков практически сразу был нанесен удар с воздуха.
https://ria.ru/20231122/izrail-1910953435.html
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в мире, сша, ирак, иран, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, США, Ирак, Иран, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
США нанесли удары по двум объектам в Ираке

Пентагон: США нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки Ирана

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harding
Американские военные в Ираке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Американские военные нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
"Утром 22 ноября в Ираке силы Центрального командования нанесли скрытные и высокоточные удары по двум объектам в Ираке. Эти удары стали прямым ответом на атаки против сил США и коалиции со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном групп", - говорится в релизе.
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Днем ранее, по утверждению Пентагона, боевики применили баллистическую ракету малой дальности для обстрела американской авиабазы в Ираке. По группе ракетчиков практически сразу был нанесен удар с воздуха.
 
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