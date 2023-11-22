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США нанесли удары по двум объектам в Ираке
США нанесли удары по двум объектам в Ираке - РИА Новости, 22.11.2023
США нанесли удары по двум объектам в Ираке
Американские военные нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок, сообщило Центральное командование РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T03:49
2023-11-22T03:49
2023-11-22T03:54
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Американские военные нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM)."Утром 22 ноября в Ираке силы Центрального командования нанесли скрытные и высокоточные удары по двум объектам в Ираке. Эти удары стали прямым ответом на атаки против сил США и коалиции со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном групп", - говорится в релизе.Днем ранее, по утверждению Пентагона, боевики применили баллистическую ракету малой дальности для обстрела американской авиабазы в Ираке. По группе ракетчиков практически сразу был нанесен удар с воздуха.
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в мире, сша, ирак, иран, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, США, Ирак, Иран, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
США нанесли удары по двум объектам в Ираке
Пентагон: США нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки Ирана