https://ria.ru/20231122/inflyatsiya-1911160249.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 22.11.2023

В России замедлилась недельная инфляция

Недельная инфляция в РФ с 14 по 20 ноября замедлилась до 0,2% с 0,23% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,31%, свидетельствуют данные РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:08

2023-11-22T19:08

2023-11-22T19:10

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ с 14 по 20 ноября замедлилась до 0,2% с 0,23% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,31%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 14 по 20 ноября 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала ноября – 100,8%, с начала года – 106,31%", - говорится в документе. По данным статистического ведомства, за отчетную неделю рост цен на плодоовощную продукцию замедлился и в среднем составил 2,1% после 2,6% неделей ранее. В том числе цены на огурцы выросли на 7%, помидоры – на 3,4%, яблоки – на 1,4%, лук – на 1,2%, капусту – на 0,8%, свеклу – на 0,4%, бананы – на 0,2%. В то же время цены на картофель снизились на 0,4%. Сильнее всего с 14 по 20 ноября вновь выросли (и даже ускорили рост) цены на яйца – на 4,5% после 3,4% на прошлой отчетной неделе. Рост цен произошел и по другим позициям, но значительно меньше. Так, сосиски и сардельки подорожали на 0,5%; сливочное масло и хлеб – на 0,4%; рыба, молоко, макаронные изделия и рис – на 0,3%; колбасы, сметана, сыры, мука и печенье – на 0,2%; говядина, свинина, курятина, подсолнечное масло, творог, соль и сухие молочные смеси для детского питания – на 0,1%. Снизились цены на сахар – на 0,9%, вермишель – на 0,6%, мясные консервы для детского питания – на 0,4%, баранину и маргарин – на 0,3%, чай и пшено – на 0,2%, гречку – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали стиральные порошки - на 0,4%, зубные пасты - на 0,3%, туалетная бумага и спички - на 0,2%, хозяйственное мыло - на 0,1%. Цены на гигиенические прокладки снизились на 0,2%, на пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Телевизоры в отчетный период подорожали на 0,17%, электропылесосы - на 0,14%, а смартфоны подешевели - на 0,59%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 14 по 20 ноября выросла на 0,13%, иностранного - на 0,02%. Автомобильный бензин подешевел на 0,18%, дизельное топливо подорожало на 0,08%. Росстат в отчетный период также зафиксировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Сильнее всего подорожали: мазь "Левомеколь" - на 0,54%, противовоспалительное средство "Нимесулид" – на 0,48%, поливитамины - на 0,4%, аллохол и препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,3%, отечественный анальгин и корвалол - на 0,2%. Цены на валидол снизились на 0,2%. Стоимость полета в салоне экономического класса практически не изменилась.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)