Рейтинг@Mail.ru
В Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 22.11.2023 (обновлено: 01:38 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/gorenie-1910947994.html
В Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе
В Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 22.11.2023
В Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе
Спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:14
2023-11-22T01:38
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728481467_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d23a27605be790a56a7b6dead38efe0b.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ. Ранее в МЧС РФ сообщали, что спасатели тушат на северо-востоке Москвы нежилое здание с автомобилями, огонь был локализован на площади 400 квадратных метров, сведений о пострадавших не было. "В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в автосервисе", - говорится в сообщении.Позже в Telegram-канале ведомства отметили, что спасатели потушили пожар на площади 400 квадратных метров и не допустили распространения огня на соседние строения."В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние строения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231119/pozhar-1910383804.html
https://ria.ru/20231118/pozhar-1910237197.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728481467_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b46d26bbe0207429d6db72e742c8668f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе

МЧС: спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что спасатели тушат на северо-востоке Москвы нежилое здание с автомобилями, огонь был локализован на площади 400 квадратных метров, сведений о пострадавших не было.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар
19 ноября, 12:18
"В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в автосервисе", - говорится в сообщении.
Позже в Telegram-канале ведомства отметили, что спасатели потушили пожар на площади 400 квадратных метров и не допустили распространения огня на соседние строения.
"В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние строения", - отмечается в сообщении.
Пожар в придорожной гостинице в Свердловской области. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали
18 ноября, 09:12
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала