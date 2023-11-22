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В Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе
В Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 22.11.2023
В Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе
Спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:14
2023-11-22T01:14
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ. Ранее в МЧС РФ сообщали, что спасатели тушат на северо-востоке Москвы нежилое здание с автомобилями, огонь был локализован на площади 400 квадратных метров, сведений о пострадавших не было. "В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в автосервисе", - говорится в сообщении.Позже в Telegram-канале ведомства отметили, что спасатели потушили пожар на площади 400 квадратных метров и не допустили распространения огня на соседние строения."В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние строения", - отмечается в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе
МЧС: спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе в Москве
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что спасатели тушат на северо-востоке Москвы нежилое здание с автомобилями, огонь был локализован на площади 400 квадратных метров, сведений о пострадавших не было.
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"В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в автосервисе", - говорится в сообщении.
Позже в Telegram-канале ведомства отметили, что спасатели потушили пожар на площади 400 квадратных метров и не допустили распространения огня на соседние строения.
"В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние строения", - отмечается в сообщении.
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