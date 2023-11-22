https://ria.ru/20231122/gazoprovod-1910966779.html

Посол в Москве рассказал о переговорах по проекту "Пакистанского потока"

Посол в Москве рассказал о переговорах по проекту "Пакистанского потока" - РИА Новости, 22.11.2023

Посол в Москве рассказал о переговорах по проекту "Пакистанского потока"

Пакистан и Россия продолжают переговоры по строительству газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:28

2023-11-22T08:28

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пакистан и Россия продолжают переговоры по строительству газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали. "Обе стороны привержены этому проекту. Пакистан и Россия уже подписали меморандум о строительстве "Пакистанского потока". Как по другим проектам в энергетической сфере, в настоящий момент продолжаются переговоры с тем, чтобы определить рамки его реализации", - сказал посол. "Было бы преждевременно сейчас говорить о том, когда начнется его имплементация. Но я надеюсь, что это произойдет очень скоро, потому что, на мой взгляд, это очень важный проект, который привнесет многое в наши отношения с Россией. Сейчас идут переговоры о технических параметрах", - добавил Джамали. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в сентябре 2022 года заявил, что возможны поставки трубопроводного газа из России в Пакистан, часть инфраструктуры для этого уже создана. По слова министра энергетики РФ Николая Шульгинова, проект газопровода "Пакистанский поток" находится на стадии разработки, в ближайшее время по нему будет разработана дорожная карта. Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как говорил ранее Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.

https://ria.ru/20231019/neft-1903944167.html

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816736215.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, пакистан