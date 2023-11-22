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Армия Израиля заявила, что не знает, когда прекращение огня вступит в силу

Армия Израиля заявила, что не знает, когда прекращение огня вступит в силу - РИА Новости, 22.11.2023

Армия Израиля заявила, что не знает, когда прекращение огня вступит в силу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не располагает графиком прекращения огня в секторе Газа в рамках сделки с ХАМАС по освобождению заложников, однако боевые действия РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T22:40

2023-11-22T22:40

2023-11-22T22:47

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не располагает графиком прекращения огня в секторе Газа в рамках сделки с ХАМАС по освобождению заложников, однако боевые действия будут приостановлены, когда наступит момент для этого, сообщил в среду пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. "Я не знаю, когда вступит в силу прекращение огня. Мы будем готовы сделать все, что необходимо. На данный момент мы продвигаемся на поле боя. Сегодня мы были заняты поиском и уничтожение туннелей. Мы собираемся продолжать делать это и дальше, пока не наступит момент, когда нужно будет остановиться. Если такой момент и наступит, мы будем готовы остановиться", - заявил Хагари на брифинге. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, катар, израиль, в мире