Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила, что не знает, когда прекращение огня вступит в силу - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 22.11.2023 (обновлено: 22:47 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/gaza-1911202724.html
Армия Израиля заявила, что не знает, когда прекращение огня вступит в силу
Армия Израиля заявила, что не знает, когда прекращение огня вступит в силу - РИА Новости, 22.11.2023
Армия Израиля заявила, что не знает, когда прекращение огня вступит в силу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не располагает графиком прекращения огня в секторе Газа в рамках сделки с ХАМАС по освобождению заложников, однако боевые действия РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:40
2023-11-22T22:47
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
катар
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631187_0:65:1024:641_1920x0_80_0_0_b6fb6dfa3cd8140302de64e6bc6d9c19.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не располагает графиком прекращения огня в секторе Газа в рамках сделки с ХАМАС по освобождению заложников, однако боевые действия будут приостановлены, когда наступит момент для этого, сообщил в среду пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. "Я не знаю, когда вступит в силу прекращение огня. Мы будем готовы сделать все, что необходимо. На данный момент мы продвигаемся на поле боя. Сегодня мы были заняты поиском и уничтожение туннелей. Мы собираемся продолжать делать это и дальше, пока не наступит момент, когда нужно будет остановиться. Если такой момент и наступит, мы будем готовы остановиться", - заявил Хагари на брифинге. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром.
катар
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631187_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_9a2e393a4d2381d412a96a3bc1b4714e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, катар, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Катар, Израиль, В мире
Армия Израиля заявила, что не знает, когда прекращение огня вступит в силу

Хагари: ЦАХАЛ не знает, когда режим прекращения огня вступит в силу

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не располагает графиком прекращения огня в секторе Газа в рамках сделки с ХАМАС по освобождению заложников, однако боевые действия будут приостановлены, когда наступит момент для этого, сообщил в среду пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Я не знаю, когда вступит в силу прекращение огня. Мы будем готовы сделать все, что необходимо. На данный момент мы продвигаемся на поле боя. Сегодня мы были заняты поиском и уничтожение туннелей. Мы собираемся продолжать делать это и дальше, пока не наступит момент, когда нужно будет остановиться. Если такой момент и наступит, мы будем готовы остановиться", - заявил Хагари на брифинге.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСКатарИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала