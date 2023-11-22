Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации
Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации раненых
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинский Красный полумесяц сообщил в соцсети X о прибытии в больницу "Аш-Шифа" в Газе в сопровождении ООН и "Врачей без границ" 14 автомобилей скорой помощи для эвакуации раненых и пациентов.
"Четырнадцать автомобилей скорой помощи Палестинского Красного полумесяца прибыли в больницу "Аш-Шифа" в сопровождении ООН и "Врачей без границ" для эвакуации раненых и пациентов", - говорится в сообщении организации.
Министерство здравоохранения сектора Газа в воскресенье информировало, что удалось эвакуировать более 30 новорождённых недоношенных детей, которые находились в инкубаторах больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Во вторник сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует эвакуировать из больницы еще 200 пациентов и 50 медицинских работников.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать. Он добавил, что ВОЗ совместно со своими партнерами разрабатывает план срочной эвакуации больницы и просит полного содействия сторон конфликта.