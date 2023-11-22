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Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации - РИА Новости, 22.11.2023
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11:49 22.11.2023 (обновлено: 12:02 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/gaza-1911010583.html
Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации
Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации - РИА Новости, 22.11.2023
Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации
Палестинский Красный полумесяц сообщил в соцсети X о прибытии в больницу "Аш-Шифа" в Газе в сопровождении ООН и "Врачей без границ" 14 автомобилей скорой помощи РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:49
2023-11-22T12:02
красный полумесяц
оон
врачи без границ
сектор газа
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинский Красный полумесяц сообщил в соцсети X о прибытии в больницу "Аш-Шифа" в Газе в сопровождении ООН и "Врачей без границ" 14 автомобилей скорой помощи для эвакуации раненых и пациентов."Четырнадцать автомобилей скорой помощи Палестинского Красного полумесяца прибыли в больницу "Аш-Шифа" в сопровождении ООН и "Врачей без границ" для эвакуации раненых и пациентов", - говорится в сообщении организации.Министерство здравоохранения сектора Газа в воскресенье информировало, что удалось эвакуировать более 30 новорождённых недоношенных детей, которые находились в инкубаторах больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Во вторник сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует эвакуировать из больницы еще 200 пациентов и 50 медицинских работников.Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать. Он добавил, что ВОЗ совместно со своими партнерами разрабатывает план срочной эвакуации больницы и просит полного содействия сторон конфликта.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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красный полумесяц, оон, врачи без границ, сектор газа, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
Красный полумесяц, ООН, Врачи без границ, Сектор Газа, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации

Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации раненых

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинский Красный полумесяц сообщил в соцсети X о прибытии в больницу "Аш-Шифа" в Газе в сопровождении ООН и "Врачей без границ" 14 автомобилей скорой помощи для эвакуации раненых и пациентов.
"Четырнадцать автомобилей скорой помощи Палестинского Красного полумесяца прибыли в больницу "Аш-Шифа" в сопровождении ООН и "Врачей без границ" для эвакуации раненых и пациентов", - говорится в сообщении организации.
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Министерство здравоохранения сектора Газа в воскресенье информировало, что удалось эвакуировать более 30 новорождённых недоношенных детей, которые находились в инкубаторах больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Во вторник сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует эвакуировать из больницы еще 200 пациентов и 50 медицинских работников.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать. Он добавил, что ВОЗ совместно со своими партнерами разрабатывает план срочной эвакуации больницы и просит полного содействия сторон конфликта.
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Красный полумесяцООНВрачи без границСектор ГазаВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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