https://ria.ru/20231122/gaza-1911010583.html

Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации

Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации - РИА Новости, 22.11.2023

Красный полумесяц: в больницу "Аш-Шифа" прибыли 14 скорых для эвакуации

Палестинский Красный полумесяц сообщил в соцсети X о прибытии в больницу "Аш-Шифа" в Газе в сопровождении ООН и "Врачей без границ" 14 автомобилей скорой помощи РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:49

2023-11-22T11:49

2023-11-22T12:02

красный полумесяц

оон

врачи без границ

сектор газа

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинский Красный полумесяц сообщил в соцсети X о прибытии в больницу "Аш-Шифа" в Газе в сопровождении ООН и "Врачей без границ" 14 автомобилей скорой помощи для эвакуации раненых и пациентов."Четырнадцать автомобилей скорой помощи Палестинского Красного полумесяца прибыли в больницу "Аш-Шифа" в сопровождении ООН и "Врачей без границ" для эвакуации раненых и пациентов", - говорится в сообщении организации.Министерство здравоохранения сектора Газа в воскресенье информировало, что удалось эвакуировать более 30 новорождённых недоношенных детей, которые находились в инкубаторах больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Во вторник сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует эвакуировать из больницы еще 200 пациентов и 50 медицинских работников.Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать. Он добавил, что ВОЗ совместно со своими партнерами разрабатывает план срочной эвакуации больницы и просит полного содействия сторон конфликта.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красный полумесяц, оон, врачи без границ, сектор газа, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль