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Катар объявил о гумпаузе в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
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06:43 22.11.2023 (обновлено: 06:58 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/gaza-1910960096.html
Катар объявил о гумпаузе в секторе Газа, пишут СМИ
Катар объявил о гумпаузе в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
Катар объявил о гумпаузе в секторе Газа, пишут СМИ
МИД Катара в соцсети X объявило о достижении соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа, о времени ее начала заявят в течение следующих 24... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T06:43
2023-11-22T06:58
в мире
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
израиль
египет
хамас
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД Катара в соцсети X объявило о достижении соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа, о времени ее начала заявят в течение следующих 24 часов.Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что достигло договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных."Катар объявляет об успехе... совместных посреднических усилий... Египта и США... результатом которых стало соглашение о гуманитарной паузе. О времени начала паузы будет объявлено в течение следующих 24 часов, она продлится четыре дня с возможностью продления", - говорится в заявлении ведомства.По информации министерства, число тех, кого будут освобождать в рамках сделки Израиля и ХАМАС, будет расти на следующих стадиях реализации договоренности.
https://ria.ru/20231122/gaza-1910958726.html
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катар
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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль, египет, хамас
В мире, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль, Египет, ХАМАС
Катар объявил о гумпаузе в секторе Газа, пишут СМИ

СМИ: Катар объявил о гумпаузе в секторе Газа, о ее начале заявят в течение суток

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД Катара в соцсети X объявило о достижении соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа, о времени ее начала заявят в течение следующих 24 часов.
Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что достигло договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных.
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы
Вчера, 05:55
"Катар объявляет об успехе... совместных посреднических усилий... Египта и США... результатом которых стало соглашение о гуманитарной паузе. О времени начала паузы будет объявлено в течение следующих 24 часов, она продлится четыре дня с возможностью продления", - говорится в заявлении ведомства.
По информации министерства, число тех, кого будут освобождать в рамках сделки Израиля и ХАМАС, будет расти на следующих стадиях реализации договоренности.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Вчера, 05:32
 
В миреКатарОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаИзраильЕгипетХАМАС
 
 
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