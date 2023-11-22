https://ria.ru/20231122/gaza-1910960096.html

Катар объявил о гумпаузе в секторе Газа, пишут СМИ

Катар объявил о гумпаузе в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023

Катар объявил о гумпаузе в секторе Газа, пишут СМИ

МИД Катара в соцсети X объявило о достижении соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа, о времени ее начала заявят в течение следующих 24... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T06:43

2023-11-22T06:43

2023-11-22T06:58

в мире

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

израиль

египет

хамас

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД Катара в соцсети X объявило о достижении соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа, о времени ее начала заявят в течение следующих 24 часов.Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что достигло договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных."Катар объявляет об успехе... совместных посреднических усилий... Египта и США... результатом которых стало соглашение о гуманитарной паузе. О времени начала паузы будет объявлено в течение следующих 24 часов, она продлится четыре дня с возможностью продления", - говорится в заявлении ведомства.По информации министерства, число тех, кого будут освобождать в рамках сделки Израиля и ХАМАС, будет расти на следующих стадиях реализации договоренности.

https://ria.ru/20231122/gaza-1910958726.html

https://ria.ru/20231122/sdelka-1910957525.html

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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль, египет, хамас