https://ria.ru/20231122/gaza-1910958726.html

ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы

ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы - РИА Новости, 22.11.2023

ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы

Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об обеспечении свободного передвижения палестинцев с севера на юг сектора Газа во время четырехдневного... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:55

2023-11-22T05:55

2023-11-22T05:55

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палестина

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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об обеспечении свободного передвижения палестинцев с севера на юг сектора Газа во время четырехдневного гуманитарного перемирия, говорится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале по итогам переговоров. "Во время перемирия оккупационные силы обязуются не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин", - отмечается в заявлении. Ранее ХАМАС сообщил, что ему удалось договориться с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии для освобождения 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных и доставку гуманитарной помощи во все районы сектора Газа.

https://ria.ru/20231122/gaza-1910957377.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа