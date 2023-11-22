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ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы - РИА Новости, 22.11.2023
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05:55 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/gaza-1910958726.html
ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы
ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы - РИА Новости, 22.11.2023
ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы
Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об обеспечении свободного передвижения палестинцев с севера на юг сектора Газа во время четырехдневного... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:55
2023-11-22T05:55
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об обеспечении свободного передвижения палестинцев с севера на юг сектора Газа во время четырехдневного гуманитарного перемирия, говорится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале по итогам переговоров. "Во время перемирия оккупационные силы обязуются не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин", - отмечается в заявлении. Ранее ХАМАС сообщил, что ему удалось договориться с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии для освобождения 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных и доставку гуманитарной помощи во все районы сектора Газа.
https://ria.ru/20231122/gaza-1910957377.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы

ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении по Газе на четыре дня

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы. Архивное фото
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об обеспечении свободного передвижения палестинцев с севера на юг сектора Газа во время четырехдневного гуманитарного перемирия, говорится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале по итогам переговоров.
"Во время перемирия оккупационные силы обязуются не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин", - отмечается в заявлении.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник
Вчера, 05:29
Ранее ХАМАС сообщил, что ему удалось договориться с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии для освобождения 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных и доставку гуманитарной помощи во все районы сектора Газа.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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