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США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2023
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05:29 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/gaza-1910957377.html
США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник
США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2023
США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник
США рассчитывают, что пауза в боевых действиях в секторе Газа позволит резко нарастить объемы гуманитарной помощи палестинцами, и готовы к этому, сказал... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:29
2023-11-22T05:29
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США рассчитывают, что пауза в боевых действиях в секторе Газа позволит резко нарастить объемы гуманитарной помощи палестинцами, и готовы к этому, сказал выскопоставленный представитель американской администрации. "Пауза, как мы надеемся, приведет к значительному увеличению гуманитарных поставок. Наши команды готовились к этому моменту... Мы будем к этому готовы", - заявил он на брифинге для СМИ. Чиновник поставил в заслугу США то, что им удалось отговорить Израиль от первоначальной идеи полной блокады сектора Газа и постепенно нарастить поставки жизненно необходимых грузов - с первоначальных десяти машин в сутки до нынешних ста. "Мы рассчитываем на рост по экспоненте", - сказал он.
https://ria.ru/20231122/gaza-1910957196.html
сша
израиль
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сектор газа
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сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, в мире
США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, В мире
США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник

США надеются, что пауза в боях в Газе позволит нарастить гуманитарные поставки

© AP Photo / Fatima ShbairСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Сектор Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США рассчитывают, что пауза в боевых действиях в секторе Газа позволит резко нарастить объемы гуманитарной помощи палестинцами, и готовы к этому, сказал выскопоставленный представитель американской администрации.
«
"Пауза, как мы надеемся, приведет к значительному увеличению гуманитарных поставок. Наши команды готовились к этому моменту... Мы будем к этому готовы", - заявил он на брифинге для СМИ.
Чиновник поставил в заслугу США то, что им удалось отговорить Израиль от первоначальной идеи полной блокады сектора Газа и постепенно нарастить поставки жизненно необходимых грузов - с первоначальных десяти машин в сутки до нынешних ста.
"Мы рассчитываем на рост по экспоненте", - сказал он.
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СШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаВ мире
 
 
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