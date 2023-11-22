https://ria.ru/20231122/gaza-1910957377.html
США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник
США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2023
США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник
США рассчитывают, что пауза в боевых действиях в секторе Газа позволит резко нарастить объемы гуманитарной помощи палестинцами, и готовы к этому, сказал... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:29
2023-11-22T05:29
2023-11-22T05:29
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США рассчитывают, что пауза в боевых действиях в секторе Газа позволит резко нарастить объемы гуманитарной помощи палестинцами, и готовы к этому, сказал выскопоставленный представитель американской администрации. "Пауза, как мы надеемся, приведет к значительному увеличению гуманитарных поставок. Наши команды готовились к этому моменту... Мы будем к этому готовы", - заявил он на брифинге для СМИ. Чиновник поставил в заслугу США то, что им удалось отговорить Израиль от первоначальной идеи полной блокады сектора Газа и постепенно нарастить поставки жизненно необходимых грузов - с первоначальных десяти машин в сутки до нынешних ста. "Мы рассчитываем на рост по экспоненте", - сказал он.
https://ria.ru/20231122/gaza-1910957196.html
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сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, в мире
США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, В мире
США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник
США надеются, что пауза в боях в Газе позволит нарастить гуманитарные поставки