https://ria.ru/20231122/gaza-1910957377.html

США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник

США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2023

США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник

США рассчитывают, что пауза в боевых действиях в секторе Газа позволит резко нарастить объемы гуманитарной помощи палестинцами, и готовы к этому, сказал... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:29

2023-11-22T05:29

2023-11-22T05:29

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США рассчитывают, что пауза в боевых действиях в секторе Газа позволит резко нарастить объемы гуманитарной помощи палестинцами, и готовы к этому, сказал выскопоставленный представитель американской администрации. "Пауза, как мы надеемся, приведет к значительному увеличению гуманитарных поставок. Наши команды готовились к этому моменту... Мы будем к этому готовы", - заявил он на брифинге для СМИ. Чиновник поставил в заслугу США то, что им удалось отговорить Израиль от первоначальной идеи полной блокады сектора Газа и постепенно нарастить поставки жизненно необходимых грузов - с первоначальных десяти машин в сутки до нынешних ста. "Мы рассчитываем на рост по экспоненте", - сказал он.

https://ria.ru/20231122/gaza-1910957196.html

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сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, в мире