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США рассчитывают на "полную паузу" в боях в Газе, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2023
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05:23 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/gaza-1910956696.html
США рассчитывают на "полную паузу" в боях в Газе, сообщил источник
США рассчитывают на "полную паузу" в боях в Газе, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2023
США рассчитывают на "полную паузу" в боях в Газе, сообщил источник
США надеются, что договоренности Израиля с ХАМАС не только приведут к паузе в боевых действиях в секторе Газа, но и остановят перестрелки на границе Израиля с... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:23
2023-11-22T05:23
в мире
израиль
сша
ливан
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США надеются, что договоренности Израиля с ХАМАС не только приведут к паузе в боевых действиях в секторе Газа, но и остановят перестрелки на границе Израиля с Ливаном, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. "Полная пауза в военных операциях... в Газе, по всей Газе. Мы также надеемся, что это приведет к полной паузе в вооруженных действиях, которые мы видели на севере, на ливанской границе между Армией обороны Израиля и ливанской "Хезболлах", - сказал он на брифинге для журналистов. Чиновник отказался комментировать заявления израильских лидеров о намерении возобновить операцию в секторе Газа после реализации договоренностей об освобождении заложников из палестинского плена.
https://ria.ru/20231122/izrail-1910955300.html
израиль
сша
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сектор газа
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в мире, израиль, сша, ливан, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Ливан, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
США рассчитывают на "полную паузу" в боях в Газе, сообщил источник

США рассчитывают на "полную паузу" в боях в Газе, на границе Ливана с Израилем

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLДым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США надеются, что договоренности Израиля с ХАМАС не только приведут к паузе в боевых действиях в секторе Газа, но и остановят перестрелки на границе Израиля с Ливаном, сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
"Полная пауза в военных операциях... в Газе, по всей Газе. Мы также надеемся, что это приведет к полной паузе в вооруженных действиях, которые мы видели на севере, на ливанской границе между Армией обороны Израиля и ливанской "Хезболлах", - сказал он на брифинге для журналистов.
Родственники семей заложников ХАМАС во время пешего марша с требованием освободить пленных - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Израиль опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению, пишут СМИ
Вчера, 04:51
Чиновник отказался комментировать заявления израильских лидеров о намерении возобновить операцию в секторе Газа после реализации договоренностей об освобождении заложников из палестинского плена.
 
В миреИзраильСШАЛиванХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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