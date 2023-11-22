https://ria.ru/20231122/evakuatsiya-1910950077.html

Из сектора Газа в Москву эвакуировали 28 россиян и членов их семей

Из сектора Газа в Москву эвакуировали 28 россиян и членов их семей - РИА Новости, 22.11.2023

Из сектора Газа в Москву эвакуировали 28 россиян и членов их семей

Из сектора Газа в Москву доставили еще 28 россиян и членов их семей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T02:17

2023-11-22T02:17

2023-11-22T02:30

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

общество

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Из сектора Газа в Москву доставили еще 28 россиян и членов их семей, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее на новом спецборте министерства в столицу прилетели 117 эвакуированных из палестинского анклава соотечественников и их родственников."Еще 28 россиян и членов их семей доставлены МЧС России в Москву. Самолет Ил-76 ведомства приземлимся в аэропорту Домодедово с эвакуированными из сектора Газа гражданами. С начала гуманитарной миссии МЧС России доставлено 553 человека в Россию", — говорится в публикации ведомства.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231121/pomosch-1910746213.html

https://ria.ru/20231122/netanyakhu-1910944761.html

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, общество, домодедово (аэропорт)