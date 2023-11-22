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Эрдоган планирует посетить Египет для обсуждения ситуации в секторе Газа

Эрдоган планирует посетить Египет для обсуждения ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 22.11.2023

Эрдоган планирует посетить Египет для обсуждения ситуации в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в самые ближайшие сроки может посетить Египет, обсудить ситуацию с вывозом раненых из Газы. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:53

2023-11-22T13:53

2023-11-22T13:53

реджеп тайип эрдоган

египет

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АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в самые ближайшие сроки может посетить Египет, обсудить ситуацию с вывозом раненых из Газы. "Египетская администрация предпринимает позитивные шаги на пограничном пункте "Рафах". На первом этапе в нашу страну приехали 40 онкологических больных из Газы. На втором этапе это число значительно увеличилось и достигло 88 пациентов и 67 сопровождающих. Мы лечим их в наших городских больницах и будем продолжать это делать. Мы хотим и дальше увеличивать число пациентов из Газы и привозить их в нашу страну. Я могу посетить в Египет в самое ближайшее время. Эти вопросы будут нашей главной повесткой дня в Египте", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Алжира. По его словам, в Каире будут обсуждаться мероприятия для эвакуации раненых из Газы. "Мы будем говорить об этом. Мы хотим привезти всех этих пациентов как можно скорее. На самом деле, мое желание - как можно быстрее забрать тех, кто нуждается в хирургическом вмешательстве. Особенно детей, давайте их как можно быстрее забирать и проводить медицинские вмешательства. В этом вопросе мы солидарны с нашими друзьями и, надеюсь, будем вести процесс именно таким образом", - сказал турецкий лидер.

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реджеп тайип эрдоган, египет, в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году