Экспозиция под брендом Made in Russia открылась на выставке UzAgroExpo 2023

2023-11-22T16:00

2023-11-22T16:00

2023-11-22T16:00

экономика

узбекистан

ташкент

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские производители представили свою продукцию на коллективной экспозиции Made in Russia, организованной Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ), на открывшейся в Ташкенте 18-й международной выставке сельского хозяйства UzAgroExpo 2023, сообщает РЭЦ."22 ноября в Ташкенте, Узбекистан, начала работу 18-я международная выставка сельского хозяйства UzAgroExpo 2023. В этом году 15 российских производителей представляют свою продукцию на коллективной экспозиции Made in Russia, организованной Российским экспортным центром", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в торжественной церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор Национального центра знаний и инноваций при министерстве сельского хозяйства Узбекистана Алишер Тураев, председатель Ассоциации пищевой промышленности Узбекистана Бахадыр Умиршайхов, директор Центра агро информации-инновации Узбекистана, Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана Мирзохид Йулдашев, руководитель представительства Российского экспортного центра в Узбекистане Павел Буханов и другие официальные лица".В ходе торжественной церемонии открытия мероприятия был отмечен высокий потенциал сотрудничества России и Узбекистана в области развития сельского хозяйства и пищевой промышленности.Экспозицию Made in Russia посетил торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев. Российские компании в этом году представляют широкий спектр удобрений, техники и оборудования, а также ИТ-продуктов для различных секторов сельского хозяйства и пищевой промышленности.Так, например, посетители выставки и потенциальные партнеры увидят на стендах Made in Russia санитарно-гигиеническое и технологическое оборудование, оборудование для ремесленного крафтового сыроделия и производства творога, а также для промышленного производства молочной, кондитерской, масложировой и консервной продукции.На экспозиции Made in Russia также можно найти кормовую продукцию для животноводства, сельскохозяйственные машины, оборудование для животноводческих предприятий и многое другое.Для российских компаний, представляющих свою продукцию на национальной экспозиции, Российский экспортный центр запланировал целевые b2b-встречи с потенциальными партнерами из Узбекистана и других стран Центральной Азии.UzAgroExpo 2023 продлится до 24 ноября. Участие в выставке при поддержке РЭЦ позволит российским производителям сделать еще один шаг в укреплении сотрудничества с зарубежными партнерами, увеличить экспорт продукции и повысить свою узнаваемость на перспективных рынках.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

узбекистан

ташкент

