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Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива - РИА Новости, 22.11.2023
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20:05 22.11.2023 (обновлено: 20:32 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/eksport-1911180173.html
Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива
Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива - РИА Новости, 22.11.2023
Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива
Правительство сняло запрет на экспорт летнего дизельного топлива из России после насыщения внутреннего рынка, сообщило министерство энергетики в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:05
2023-11-22T20:32
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство сняло запрет на экспорт летнего дизельного топлива из России после насыщения внутреннего рынка, сообщило министерство энергетики в Telegram-канале."Правительством России принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива", — говорится в заявлении.Как пояснили в ведомстве, за время действия ограничений произошло насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации."В результате &lt;...&gt; оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 миллиона тонн, что на 14 процентов больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива", — добавило Минэнерго.Там отметили, что снятие ограничений необходимо для недопущения разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства востребованных топлив — бензина и зимних сортов дизельного топлива. При этом мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится, чтобы при необходимости принять оперативные меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, подытожили в министерстве.Биржевые цены на топливо начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Правительство 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. Затем 17 ноября, после стабилизации цен, власти сняли запрет на вывоз бензина.В октябре вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза.
https://ria.ru/20231104/toplivo-1907443262.html
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия
Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива

Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива из России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДизельное топливо
Дизельное топливо - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дизельное топливо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство сняло запрет на экспорт летнего дизельного топлива из России после насыщения внутреннего рынка, сообщило министерство энергетики в Telegram-канале.
"Правительством России принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива", — говорится в заявлении.
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Как пояснили в ведомстве, за время действия ограничений произошло насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации.
«
"В результате <...> оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 миллиона тонн, что на 14 процентов больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива", — добавило Минэнерго.
Там отметили, что снятие ограничений необходимо для недопущения разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства востребованных топлив — бензина и зимних сортов дизельного топлива.
При этом мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится, чтобы при необходимости принять оперативные меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, подытожили в министерстве.
Биржевые цены на топливо начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Правительство 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. Затем 17 ноября, после стабилизации цен, власти сняли запрет на вывоз бензина.
В октябре вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза.
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