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Американские рокеры подрались на сцене во время концерта в Австралии - РИА Новости, 22.11.2023
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Шоубиз
 
21:26 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/draka-1911187630.html
Американские рокеры подрались на сцене во время концерта в Австралии
Американские рокеры подрались на сцене во время концерта в Австралии - РИА Новости, 22.11.2023
Американские рокеры подрались на сцене во время концерта в Австралии
Участники американской группы Brian Jonestown Massacre подрались друг с другом на сцене во время выступления в Мельбурне (Австралия), сообщает NME со ссылкой на РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:26
2023-11-22T21:26
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Участники американской группы Brian Jonestown Massacre подрались друг с другом на сцене во время выступления в Мельбурне (Австралия), сообщает NME со ссылкой на соцсети зрителей. Потасовка произошла в Forum Theatre между двумя рокерами прямо во время исполнения песни. Музыкантов разняла охрана. По какой причине возник конфликт, не раскрыли. Но после инцидента концерт завершили.В Сети пользователи сразу стали размещать видеоролики и оставлять гневные комментарии. Многих возмутило поведение рокеров."Деньги, причем немалые, заплатили за музыку, а получили реслинг WWE вместо этого"; "Я чувствую себя музыкально оскорбленным"; "Мне нужна консультация по психотравме после такого выступления в "Форуме"! Отвратительное поведение на сцене"; "Какое ужасное шоу. Вы должны вернуть деньги всем", — возмутились фанаты на странице музыкантов в соцсети.По информации NME, оставшаяся часть тура группы, в рамках которого они должны были дать еще три концерта, была отменена.Группа The Brian Jonestown Massacre была основана в 1990 году в Сан-Франциско. За это время состав коллектива неоднократно менялся, за исключением фронтмена Антона Ньюкомба.На музыкальный стиль The Brian Jonestown Massacre повлияли психоделические мелодии 1960-х годов, а также такие жанры, как шугейз, джэнгл-поп, гаражный рок и лоу-фай.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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мельбурн, сан-франциско, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Мельбурн, Сан-Франциско, Россия, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Американские рокеры подрались на сцене во время концерта в Австралии

Участники The Brian Jonestown Massacre подрались на сцене перед зрителями

© AFP 2023 / ALAIN JOCARDКонцерт американской группы "Brian Jonestown Massacre"
Концерт американской группы Brian Jonestown Massacre - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Участники американской группы Brian Jonestown Massacre подрались друг с другом на сцене во время выступления в Мельбурне (Австралия), сообщает NME со ссылкой на соцсети зрителей.
© @danned_if_you_doСкриншот сторис, на котором видно, как рок-музыканты группы The Brian Jonestown Massacre подрались на сцене в Мельбурне
Скриншот сторис, на котором видно, как рок-музыканты группы The Brian Jonestown Massacre подрались на сцене в Мельбурне
© @danned_if_you_do
Скриншот сторис, на котором видно, как рок-музыканты группы The Brian Jonestown Massacre подрались на сцене в Мельбурне
Потасовка произошла в Forum Theatre между двумя рокерами прямо во время исполнения песни. Музыкантов разняла охрана.
По какой причине возник конфликт, не раскрыли. Но после инцидента концерт завершили.
© @danned_if_you_doСкриншот сторис, на котором видно, как рок-музыканты группы The Brian Jonestown Massacre подрались на сцене в Мельбурне
Скриншот сторис, на котором видно, как рок-музыканты группы The Brian Jonestown Massacre подрались на сцене в Мельбурне
© @danned_if_you_do
Скриншот сторис, на котором видно, как рок-музыканты группы The Brian Jonestown Massacre подрались на сцене в Мельбурне
В Сети пользователи сразу стали размещать видеоролики и оставлять гневные комментарии. Многих возмутило поведение рокеров.
«
"Деньги, причем немалые, заплатили за музыку, а получили реслинг WWE вместо этого"; "Я чувствую себя музыкально оскорбленным"; "Мне нужна консультация по психотравме после такого выступления в "Форуме"! Отвратительное поведение на сцене"; "Какое ужасное шоу. Вы должны вернуть деньги всем", — возмутились фанаты на странице музыкантов в соцсети.
По информации NME, оставшаяся часть тура группы, в рамках которого они должны были дать еще три концерта, была отменена.
Группа The Brian Jonestown Massacre была основана в 1990 году в Сан-Франциско. За это время состав коллектива неоднократно менялся, за исключением фронтмена Антона Ньюкомба.
На музыкальный стиль The Brian Jonestown Massacre повлияли психоделические мелодии 1960-х годов, а также такие жанры, как шугейз, джэнгл-поп, гаражный рок и лоу-фай.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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