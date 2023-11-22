https://ria.ru/20231122/draka-1911187630.html

Американские рокеры подрались на сцене во время концерта в Австралии

Американские рокеры подрались на сцене во время концерта в Австралии - РИА Новости, 22.11.2023

Американские рокеры подрались на сцене во время концерта в Австралии

Участники американской группы Brian Jonestown Massacre подрались друг с другом на сцене во время выступления в Мельбурне (Австралия), сообщает NME со ссылкой на РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:26

2023-11-22T21:26

2023-11-22T21:26

шоубиз

мельбурн

сан-франциско

россия

новости шоу-бизнеса

знаменитости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148726_0:138:3077:1869_1920x0_80_0_0_8d88215d394fb8b52d4f95de4f07f346.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Участники американской группы Brian Jonestown Massacre подрались друг с другом на сцене во время выступления в Мельбурне (Австралия), сообщает NME со ссылкой на соцсети зрителей. Потасовка произошла в Forum Theatre между двумя рокерами прямо во время исполнения песни. Музыкантов разняла охрана. По какой причине возник конфликт, не раскрыли. Но после инцидента концерт завершили.В Сети пользователи сразу стали размещать видеоролики и оставлять гневные комментарии. Многих возмутило поведение рокеров."Деньги, причем немалые, заплатили за музыку, а получили реслинг WWE вместо этого"; "Я чувствую себя музыкально оскорбленным"; "Мне нужна консультация по психотравме после такого выступления в "Форуме"! Отвратительное поведение на сцене"; "Какое ужасное шоу. Вы должны вернуть деньги всем", — возмутились фанаты на странице музыкантов в соцсети.По информации NME, оставшаяся часть тура группы, в рамках которого они должны были дать еще три концерта, была отменена.Группа The Brian Jonestown Massacre была основана в 1990 году в Сан-Франциско. За это время состав коллектива неоднократно менялся, за исключением фронтмена Антона Ньюкомба.На музыкальный стиль The Brian Jonestown Massacre повлияли психоделические мелодии 1960-х годов, а также такие жанры, как шугейз, джэнгл-поп, гаражный рок и лоу-фай.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230925/strelba-1898457816.html

мельбурн

сан-франциско

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мельбурн, сан-франциско, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости