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Глава МИД Белоруссии задался вопросом, чем можно заменить ДОВСЕ - РИА Новости, 22.11.2023
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18:48 22.11.2023 (обновлено: 19:15 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/dovse-1911146917.html
Глава МИД Белоруссии задался вопросом, чем можно заменить ДОВСЕ
Глава МИД Белоруссии задался вопросом, чем можно заменить ДОВСЕ - РИА Новости, 22.11.2023
Глава МИД Белоруссии задался вопросом, чем можно заменить ДОВСЕ
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пока неизвестно, чем можно заменить Договор об обычных вооруженных силах в Европе, милитаристская риторика... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:48
2023-11-22T19:15
белоруссия
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пока неизвестно, чем можно заменить Договор об обычных вооруженных силах в Европе, милитаристская риторика Запада не способствуют возобновлению диалога по такому чувствительному вопросу, как контроль над вооружениями."У нас состоялся обстоятельный и доверительный диалог о военно-политической обстановке в регионе коллективной безопасности ОДКБ и прилегающих зонах, динамике ее развития и влиянии на безопасность наших стран. Все мы сошлись во мнении, что ситуация в сфере международной и региональной безопасности, к сожалению, продолжает ухудшаться", - сказал Алейник журналистам по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.Министр отметил, что в глобальном плане это обусловлено системным кризисом международных отношений и неизбежной трансформацией старого миропорядка."К большому сожалению, из-за безответственных политических решений продолжает целенаправленно разрушаться архитектура евразийской безопасности, девальвироваться механизмы разоружения и контроля над вооружениями. Последний пример в этом печальном списке – приостановление странами-членами НАТО действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Ранее этот документ был одной из опор общеевропейской безопасности. Чем и когда заполнять образующийся теперь системный пробел в сфере общеевропейского контроля над вооружениями – пока неизвестно", - подчеркнул Алейник.По его словам, "отсутствие взаимного доверия, углубление конфронтации и откровенно милитаристская безответственная риторика со стороны ряда западных политиков не способствуют возобновлению диалога по этому чувствительному вопросу".
https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html
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белоруссия, в мире, европа, сергей алейник, одкб, нато
Белоруссия, В мире, Европа, Сергей Алейник, ОДКБ, НАТО
Глава МИД Белоруссии задался вопросом, чем можно заменить ДОВСЕ

Алейник: риторика Запада не способствует возобновлению диалога по ДОВСЕ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Архивное фото
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пока неизвестно, чем можно заменить Договор об обычных вооруженных силах в Европе, милитаристская риторика Запада не способствуют возобновлению диалога по такому чувствительному вопросу, как контроль над вооружениями.
"У нас состоялся обстоятельный и доверительный диалог о военно-политической обстановке в регионе коллективной безопасности ОДКБ и прилегающих зонах, динамике ее развития и влиянии на безопасность наших стран. Все мы сошлись во мнении, что ситуация в сфере международной и региональной безопасности, к сожалению, продолжает ухудшаться", - сказал Алейник журналистам по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
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Министр отметил, что в глобальном плане это обусловлено системным кризисом международных отношений и неизбежной трансформацией старого миропорядка.
"К большому сожалению, из-за безответственных политических решений продолжает целенаправленно разрушаться архитектура евразийской безопасности, девальвироваться механизмы разоружения и контроля над вооружениями. Последний пример в этом печальном списке – приостановление странами-членами НАТО действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Ранее этот документ был одной из опор общеевропейской безопасности. Чем и когда заполнять образующийся теперь системный пробел в сфере общеевропейского контроля над вооружениями – пока неизвестно", - подчеркнул Алейник.
По его словам, "отсутствие взаимного доверия, углубление конфронтации и откровенно милитаристская безответственная риторика со стороны ряда западных политиков не способствуют возобновлению диалога по этому чувствительному вопросу".
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