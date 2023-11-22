https://ria.ru/20231122/dovse-1911146917.html

Глава МИД Белоруссии задался вопросом, чем можно заменить ДОВСЕ

Глава МИД Белоруссии задался вопросом, чем можно заменить ДОВСЕ - РИА Новости, 22.11.2023

Глава МИД Белоруссии задался вопросом, чем можно заменить ДОВСЕ

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пока неизвестно, чем можно заменить Договор об обычных вооруженных силах в Европе, милитаристская риторика... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:48

2023-11-22T18:48

2023-11-22T19:15

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пока неизвестно, чем можно заменить Договор об обычных вооруженных силах в Европе, милитаристская риторика Запада не способствуют возобновлению диалога по такому чувствительному вопросу, как контроль над вооружениями."У нас состоялся обстоятельный и доверительный диалог о военно-политической обстановке в регионе коллективной безопасности ОДКБ и прилегающих зонах, динамике ее развития и влиянии на безопасность наших стран. Все мы сошлись во мнении, что ситуация в сфере международной и региональной безопасности, к сожалению, продолжает ухудшаться", - сказал Алейник журналистам по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.Министр отметил, что в глобальном плане это обусловлено системным кризисом международных отношений и неизбежной трансформацией старого миропорядка."К большому сожалению, из-за безответственных политических решений продолжает целенаправленно разрушаться архитектура евразийской безопасности, девальвироваться механизмы разоружения и контроля над вооружениями. Последний пример в этом печальном списке – приостановление странами-членами НАТО действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Ранее этот документ был одной из опор общеевропейской безопасности. Чем и когда заполнять образующийся теперь системный пробел в сфере общеевропейского контроля над вооружениями – пока неизвестно", - подчеркнул Алейник.По его словам, "отсутствие взаимного доверия, углубление конфронтации и откровенно милитаристская безответственная риторика со стороны ряда западных политиков не способствуют возобновлению диалога по этому чувствительному вопросу".

https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html

белоруссия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, европа, сергей алейник, одкб, нато