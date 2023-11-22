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Более 6 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь - РИА Новости, 22.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:49 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/dorogi-1911082512.html
Более 6 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь
Более 6 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь - РИА Новости, 22.11.2023
Более 6 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь
В Московской области за ночь дорожные службы провели очистку и обработку противогололедными материалами более 6,6 тысячи километров дорог, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:49
2023-11-22T15:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дороги
алексей гержик
министерство транспорта московской области
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Московской области за ночь дорожные службы провели очистку и обработку противогололедными материалами более 6,6 тысячи километров дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В Подмосковье до конца недели прогнозируют осадки в виде снега. Региональные дорожные службы перевели на усиленный режим работы. Минувшей ночью для обеспечения безопасного проезда на дорогах работали свыше 400 единиц спецтехники. "За ночь дорожные службы провели очистку и обработку противогололедными материалами более 6,6 тысячи километров дорожной сети. Всего в работах были задействованы порядка тысячи рабочих и более 400 единиц спецтехники. Сейчас также продолжается плановая противогололедная обработка", – сказал зампред правительства – министр транспорта региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что организован круглосуточный мониторинг обстановки и взаимодействие с экстренными службами для оперативного реагирования на изменения и обеспечения безопасного движения на дорогах региона. Автомобилистов призывают быть особо внимательными в черте населенных пунктов. Не следует совершать резких маневров и спешить, необходимо ездить аккуратно.
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московская область (подмосковье), дороги, алексей гержик, министерство транспорта московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дороги, Алексей Гержик, Министерство транспорта Московской области

Более 6 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСпецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах
Спецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Московской области за ночь дорожные службы провели очистку и обработку противогололедными материалами более 6,6 тысячи километров дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В Подмосковье до конца недели прогнозируют осадки в виде снега. Региональные дорожные службы перевели на усиленный режим работы. Минувшей ночью для обеспечения безопасного проезда на дорогах работали свыше 400 единиц спецтехники.
"За ночь дорожные службы провели очистку и обработку противогололедными материалами более 6,6 тысячи километров дорожной сети. Всего в работах были задействованы порядка тысячи рабочих и более 400 единиц спецтехники. Сейчас также продолжается плановая противогололедная обработка", – сказал зампред правительства – министр транспорта региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба.
Он добавил, что организован круглосуточный мониторинг обстановки и взаимодействие с экстренными службами для оперативного реагирования на изменения и обеспечения безопасного движения на дорогах региона.
Автомобилистов призывают быть особо внимательными в черте населенных пунктов. Не следует совершать резких маневров и спешить, необходимо ездить аккуратно.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДорогиАлексей ГержикМинистерство транспорта Московской области
 
 
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