https://ria.ru/20231122/dorogi-1911082512.html

Более 6 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

Более 6 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь - РИА Новости, 22.11.2023

Более 6 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

В Московской области за ночь дорожные службы провели очистку и обработку противогололедными материалами более 6,6 тысячи километров дорог, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:49

2023-11-22T15:49

2023-11-22T15:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дороги

алексей гержик

министерство транспорта московской области

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Московской области за ночь дорожные службы провели очистку и обработку противогололедными материалами более 6,6 тысячи километров дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В Подмосковье до конца недели прогнозируют осадки в виде снега. Региональные дорожные службы перевели на усиленный режим работы. Минувшей ночью для обеспечения безопасного проезда на дорогах работали свыше 400 единиц спецтехники. "За ночь дорожные службы провели очистку и обработку противогололедными материалами более 6,6 тысячи километров дорожной сети. Всего в работах были задействованы порядка тысячи рабочих и более 400 единиц спецтехники. Сейчас также продолжается плановая противогололедная обработка", – сказал зампред правительства – министр транспорта региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что организован круглосуточный мониторинг обстановки и взаимодействие с экстренными службами для оперативного реагирования на изменения и обеспечения безопасного движения на дорогах региона. Автомобилистов призывают быть особо внимательными в черте населенных пунктов. Не следует совершать резких маневров и спешить, необходимо ездить аккуратно.

https://realty.ria.ru/20231103/dorogi-1907260754.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), дороги, алексей гержик, министерство транспорта московской области