https://ria.ru/20231122/donbass-1910971295.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 22.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска с начала суток выпустили четырнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:11
2023-11-22T09:11
2023-11-22T09:13
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили четырнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что с 00.45 до 7.30 утра трижды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов указанного калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ с утра выпустили 14 снарядов по Донецку и Макеевке
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости.
Украинские войска с начала суток выпустили четырнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщили в среду в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что с 00.45 до 7.30 утра трижды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов указанного калибра.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.