https://ria.ru/20231122/diplomaty-1911089550.html

МИД ответил на идеи ввести ограничения против российских дипломатов в ЕС

МИД ответил на идеи ввести ограничения против российских дипломатов в ЕС - РИА Новости, 22.11.2023

МИД ответил на идеи ввести ограничения против российских дипломатов в ЕС

Россия будет следить за развитием ситуации с передвижением дипломатов РФ в ЕС после предложения Чехии ограничить его, ответит, если инициативу реализуют,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:56

2023-11-22T15:56

2023-11-22T16:06

евросоюз

чехия

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия будет следить за развитием ситуации с передвижением дипломатов РФ в ЕС после предложения Чехии ограничить его, ответит, если инициативу реализуют, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Учитывая, что творится в стане недружественных режимов, это уже перестает удивлять. Но это еще одно русофобское, если это так, какое-то инициативное движение. Будет оно реализовано или нет, мы посмотрим. Как вы понимаете, на все это мы отвечаем ", - сказала Захарова.ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, пишет газета Financial Times.По данным Financial Times, на прошлой неделе Чехия распространила соответствующие предложения в рамках переговоров по 12-му пакету санкций ЕС против РФ, который государствам-членам еще предстоит одобрить. Согласно данным издания, Чехия обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице российских дипломатов якобы перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними.

https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910482570.html

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евросоюз, чехия, в мире, мария захарова