https://ria.ru/20231122/chirkov-1911044644.html

Актер Чирков избежал ареста за хулиганство на детском конкурсе в Обнинске

Актер Чирков избежал ареста за хулиганство на детском конкурсе в Обнинске - РИА Новости, 22.11.2023

Актер Чирков избежал ареста за хулиганство на детском конкурсе в Обнинске

Актеру Сергею Чиркову назначили штрафы на 1 тысячу рублей за хулиганство и курение в неположенном месте после его выходок на конкурсе детских талантов в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:57

2023-11-22T13:57

2023-11-22T13:57

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Актеру Сергею Чиркову назначили штрафы на 1 тысячу рублей за хулиганство и курение в неположенном месте после его выходок на конкурсе детских талантов в Обнинске, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Калужской области. Ранее администрация Обнинска анонсировала, что 19 ноября во дворце культуры состоится финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" для детей и молодежи (12+). Проект направлен на выявление и поддержку талантливых детей и подростков. Сергей Чирков (фильм "Домовой") был приглашен в качестве специального гостя. После конкурса в соцсетях появились многочисленные видео неадекватного поведения Чиркова - в частности, он курит на сцене и матерится при детях, мешает ведущей. Директор дворца культуры Ирина Пахомова рассказала РИА Новости, что лично выдворила Чиркова из учреждения и отправила в Москву, подчеркнув, что мероприятие не нуждается в его участии. По ее словам, актер был приглашен как медийная личность для привлечения внимания к конкурсу, намерен был участвовать без гонорара, на общественных началах. Проверку инцидента начали прокуратура и полиция. В среду Чирков явился в эти ведомства, где дал пояснения. Представитель прокуратуры отметила, что актер сожалел о своем поведении и извинился. На него составили два административных протокола – о мелком хулиганстве и курении в неположенном месте. "Актеру назначили наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей за каждое правонарушение", - сказала представитель прокуратуры. Согласно КоАП РФ, за мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, сопровождающееся, в частности, нецензурной бранью в общественных местах, предусмотрено наказание вплоть до ареста на 15 суток. Чирков после посещения полиции и прокуратуры дал комментарий местным журналистам, где также сожалел о своем поведении. Между тем, как сообщила РИА Новости Директор дворца культуры Ирина Пахомова, перед ДК и детьми он пока не извинился.

https://ria.ru/20231011/ubiystvo-1902015828.html

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москва, россия, сергей чирков, происшествия