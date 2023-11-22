https://ria.ru/20231122/bolgariya-1911056215.html

В Болгарии ратифицировали соглашение о передаче Украине ста подержанных БТР

В Болгарии ратифицировали соглашение о передаче Украине ста подержанных БТР - РИА Новости, 22.11.2023

В Болгарии ратифицировали соглашение о передаче Украине ста подержанных БТР

Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировало соглашение между МВД страны и украинским министерством обороны о безвозмездном предоставлении Киеву партии РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:27

2023-11-22T14:27

2023-11-22T14:27

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировало соглашение между МВД страны и украинским министерством обороны о безвозмездном предоставлении Киеву партии старых бронетранспортеров, сообщает телеканал bTV. Соглашение заключено в рамках исполнение решения парламента от 21 июля о дополнительном предоставлении Украине военно-технической поддержки. Согласно этим договоренностям, украинской стороне будет предоставлена бронированная техника с имеющимся у нее вооружением, а также запасные части для ее обслуживания. Речь идет о порядка 100 бронетранспортеров, которые были произведены около 40 лет назад. Они хранятся на складах болгарского МВД и не используются правоохранителями. За соглашение проголосовали 152 депутата, против высказались 57. Голосовавшие против представляли социалистов и партию "Возрождение". Они обвинили правительство в безвозмездной передаче техники, которая может быть использована в стране. Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов также посетовал на то, что никто не прокомментировал, кто будет оплачивать транспортировку бронетранспортеров. По его словам, скорее всего, эти расходы опять возьмет на себя Болгария. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html

https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html

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в мире, украина, россия, болгария, дмитрий песков, сергей лавров, нато, возрождение