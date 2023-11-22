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В Ингушетии установили личность ликвидированного в пособника боевиков - РИА Новости, 22.11.2023
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19:14 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/boeviki-1911160889.html
В Ингушетии установили личность ликвидированного в пособника боевиков
В Ингушетии установили личность ликвидированного в пособника боевиков - РИА Новости, 22.11.2023
В Ингушетии установили личность ликвидированного в пособника боевиков
Правоохранители установили личность ликвидированного в Ингушетии пособника разыскиваемых боевиков, у него нашли пистолет и гранату, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:14
2023-11-22T19:14
происшествия
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НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Правоохранители установили личность ликвидированного в Ингушетии пособника разыскиваемых боевиков, у него нашли пистолет и гранату, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. Ранее при попытке задержания пособник разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Бандит нейтрализован, его личность устанавливается, ранение получил один из силовиков. Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ. "В ходе попытки проведения переговоров преступнику было предложено сдаться. Бандит от добровольной сдачи отказался и оказал сотрудникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление. На месте боестолкновения обнаружены граната Ф-1, травматический пистолет системы Макарова, модернизированный кустарным способом в боевой аналог, и боеприпасы к нему", - говорится в сообщении. Личность нейтрализованного бандита установлена, по данным УФСБ, это местный житель 1990 года рождения по фамилии Ганиев. "Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - уточнили в ведомстве. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что ликвидированный мужчина подозревался в пособничестве разыскиваемым с весны членам бандгруппы Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву. В конце марта – начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе. Позже были обнаружены тела двоих нападавших. Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района был введен режим КТО. Пятого апреля в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четырех участников нападения, сообщив о вознаграждении в размере 3 миллионов рублей за информацию о них. Двое из них были задержаны, еще двое – Гуражев и Оздоев - остаются в розыске.
https://ria.ru/20221226/diversanty-1841456255.html
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происшествия, россия, малгобекский район
Происшествия, Россия, Малгобекский район
В Ингушетии установили личность ликвидированного в пособника боевиков

УФСБ: в Ингушетии установили личность ликвидированного в пособника боевиков

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Правоохранители установили личность ликвидированного в Ингушетии пособника разыскиваемых боевиков, у него нашли пистолет и гранату, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Ранее при попытке задержания пособник разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Бандит нейтрализован, его личность устанавливается, ранение получил один из силовиков. Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ.
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"В ходе попытки проведения переговоров преступнику было предложено сдаться. Бандит от добровольной сдачи отказался и оказал сотрудникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление. На месте боестолкновения обнаружены граната Ф-1, травматический пистолет системы Макарова, модернизированный кустарным способом в боевой аналог, и боеприпасы к нему", - говорится в сообщении.
Личность нейтрализованного бандита установлена, по данным УФСБ, это местный житель 1990 года рождения по фамилии Ганиев.
"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - уточнили в ведомстве.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что ликвидированный мужчина подозревался в пособничестве разыскиваемым с весны членам бандгруппы Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву. В конце марта – начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе. Позже были обнаружены тела двоих нападавших. Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района был введен режим КТО. Пятого апреля в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четырех участников нападения, сообщив о вознаграждении в размере 3 миллионов рублей за информацию о них. Двое из них были задержаны, еще двое – Гуражев и Оздоев - остаются в розыске.
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