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Польские перевозчики продлят блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 22.11.2023
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18:31 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/blokada-1911143031.html
Польские перевозчики продлят блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики продлят блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 22.11.2023
Польские перевозчики продлят блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики продлят блокирование границы с Украиной, акция расширится на очередной пункт пропуска, сообщил один из руководителей протестной акции Рафал РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:31
2023-11-22T18:31
в мире
украина
польша
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Польские перевозчики продлят блокирование границы с Украиной, акция расширится на очередной пункт пропуска, сообщил один из руководителей протестной акции Рафал Меклер в соцсети X.Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. "Мы подали очередную заявку (на проведение акции протеста – ред.). Она принята без оговорок. Протест в Дорохуске продолжен до 1 февраля 2024 года", - написал Меклер в соцсети Х. Он добавил, что к протесту присоединяются фермеры, которые будут блокировать пункт пропуска "Медыка". "В четверг на Медыку входят фермеры. Вместе мы может больше", - написал Меклер. Пока движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе Польши и Украины. Речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Польские перевозчики продлят блокаду границы с Украиной

Польские перевозчики расширят акцию на очередной пункт пропуска возле Украины

© AFP 2023 / DAMIEN SIMONARTБольшегрузные автомобили на польско-украинской границе
Большегрузные автомобили на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / DAMIEN SIMONART
Большегрузные автомобили на польско-украинской границе
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Польские перевозчики продлят блокирование границы с Украиной, акция расширится на очередной пункт пропуска, сообщил один из руководителей протестной акции Рафал Меклер в соцсети X.
Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
"Мы подали очередную заявку (на проведение акции протеста – ред.). Она принята без оговорок. Протест в Дорохуске продолжен до 1 февраля 2024 года", - написал Меклер в соцсети Х.
Он добавил, что к протесту присоединяются фермеры, которые будут блокировать пункт пропуска "Медыка". "В четверг на Медыку входят фермеры. Вместе мы может больше", - написал Меклер.
Пока движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе Польши и Украины. Речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
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