https://ria.ru/20231122/blagoustroennaya_zona-1911056877.html
Бочкарев: благоустроенная зона появилась в Даниловском районе Москвы
Бочкарев: благоустроенная зона появилась в Даниловском районе Москвы - РИА Новости, 22.11.2023
Бочкарев: благоустроенная зона появилась в Даниловском районе Москвы
В Даниловском районе Москвы благоустроили дворовую территорию площадью около 1 гектара, она получила название "Затерянный город", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:29
2023-11-22T14:29
2023-11-22T14:29
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андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
благоустройство
даниловский район
дворы
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Недвижимость. В Даниловском районе Москвы благоустроили дворовую территорию площадью около 1 гектара, она получила название "Затерянный город", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В ходе благоустройства территории жилого комплекса на проспекте Лихачева двор поделен на несколько зон активности для разных возрастных групп. Рисунки дорожек имитируют разломы земной коры, а рельеф напоминает древнее поселение, затерянное в джунглях. Линии детских площадок складываются в старинные петроглифы", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев уточнил, что во дворе (проспект Лихачева, 22) были созданы искусственные холмы, смонтированы лабиринт со скульптурой, игровая конструкция "Паутина", установлены качели, лавочки, а также высажены деревья и кустарники. Благоустройство территории проходило в рамках реализации второй очереди жилого проекта Nagatino i-Land девелопера "Эталон", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231122/zhiloy_kompleks-1911046619.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, благоустройство, даниловский район, дворы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Благоустройство, Даниловский район, Дворы