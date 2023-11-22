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РЭЦ рассказал, как бизнесу повысить свою узнаваемость за рубежом - РИА Новости, 22.11.2023
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18:35 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/biznes-1911143564.html
РЭЦ рассказал, как бизнесу повысить свою узнаваемость за рубежом
РЭЦ рассказал, как бизнесу повысить свою узнаваемость за рубежом - РИА Новости, 22.11.2023
РЭЦ рассказал, как бизнесу повысить свою узнаваемость за рубежом
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) предлагает бизнесу ряд инструментов, которые позволяют повысить узнаваемость на перспективных внешних рынках, рассказала... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:35
2023-11-22T18:35
российский экспортный центр (рэц)
бизнес
экспорт
экономика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) предлагает бизнесу ряд инструментов, которые позволяют повысить узнаваемость на перспективных внешних рынках, рассказала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта РЭЦ Татьяна Ан на конференции "Сделано в России: прорывы 2023 г. и перспективы 2024 г. В центре человек"."Отсутствие узнаваемости - один из самых сильных барьеров для роста продаж нашей продукции в других странах. Национальное продвижение под единым брендом - это мощный инструмент поддержки на внешних рынках, способный качественно изменить спрос на российскую продукцию. Бизнесу уже сейчас доступны эффективные каналы продвижения на рынках стран, в которых потенциал расширения российского экспорта особенно высок", - сказала Ан.Она отметила, что Российский экспортный центр развивает программу "Сделано в России", которая включает добровольную систему сертификации и поддержку продвижения бизнеса на внешних рынках. Сертификат "Сделано в России", в частности, подтверждает надежность и качество продукции российского производителя. О том, как его получить, можно узнать на сайте РЭЦ.Одним из ключевых и наиболее востребованных инструментов продвижения является программа участия в международных выставках и деловых миссиях. Программа позволяет компаниям при финансовой поддержке РЭЦ отправиться за рубеж на международные мероприятия и приобрести новые контакты в ходе целевых деловых встреч с заранее подобранными потенциальными партнерами. Узнать подробности, а также подобрать выставку и бизнес-миссию можно на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".Для производителей агропромышленного комплекса действует программа национальных дегустационно-демонстрационных павильонах АПК в 6 странах: Китай, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Турция и Саудовская Аравия. Участники программы могут бесплатно выставлять продукцию на полках павильонов и при поддержке РЭЦ продвигать свою продукцию, в том числе в розничных сетях. Заявки на размещение в павильонах принимаются онлайн на платформе "Мой экспорт".Компании также могут представить свою продукцию на "онлайн-полках" российских национальных магазинов на ключевых зарубежных маркетплейсах. Сейчас действуют 24 таких магазина на маркетплейсах Китая, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В таких национальных онлайн-супермаркетах уже представлена продукция более 700 компаний. Чтобы войти в их число и представить свою продукцию на полке национального магазина, изучите раздел по электронной торговле на платформе "Мой экспорт".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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российский экспортный центр (рэц), бизнес, экспорт, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Бизнес, Экспорт, Экономика

РЭЦ рассказал, как бизнесу повысить свою узнаваемость за рубежом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) предлагает бизнесу ряд инструментов, которые позволяют повысить узнаваемость на перспективных внешних рынках, рассказала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта РЭЦ Татьяна Ан на конференции "Сделано в России: прорывы 2023 г. и перспективы 2024 г. В центре человек".
"Отсутствие узнаваемости - один из самых сильных барьеров для роста продаж нашей продукции в других странах. Национальное продвижение под единым брендом - это мощный инструмент поддержки на внешних рынках, способный качественно изменить спрос на российскую продукцию. Бизнесу уже сейчас доступны эффективные каналы продвижения на рынках стран, в которых потенциал расширения российского экспорта особенно высок", - сказала Ан.
Она отметила, что Российский экспортный центр развивает программу "Сделано в России", которая включает добровольную систему сертификации и поддержку продвижения бизнеса на внешних рынках. Сертификат "Сделано в России", в частности, подтверждает надежность и качество продукции российского производителя. О том, как его получить, можно узнать на сайте РЭЦ.
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Одним из ключевых и наиболее востребованных инструментов продвижения является программа участия в международных выставках и деловых миссиях. Программа позволяет компаниям при финансовой поддержке РЭЦ отправиться за рубеж на международные мероприятия и приобрести новые контакты в ходе целевых деловых встреч с заранее подобранными потенциальными партнерами. Узнать подробности, а также подобрать выставку и бизнес-миссию можно на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
Для производителей агропромышленного комплекса действует программа национальных дегустационно-демонстрационных павильонах АПК в 6 странах: Китай, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Турция и Саудовская Аравия. Участники программы могут бесплатно выставлять продукцию на полках павильонов и при поддержке РЭЦ продвигать свою продукцию, в том числе в розничных сетях. Заявки на размещение в павильонах принимаются онлайн на платформе "Мой экспорт".
Компании также могут представить свою продукцию на "онлайн-полках" российских национальных магазинов на ключевых зарубежных маркетплейсах. Сейчас действуют 24 таких магазина на маркетплейсах Китая, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В таких национальных онлайн-супермаркетах уже представлена продукция более 700 компаний. Чтобы войти в их число и представить свою продукцию на полке национального магазина, изучите раздел по электронной торговле на платформе "Мой экспорт".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)БизнесЭкспортЭкономика
 
 
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