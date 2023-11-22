https://ria.ru/20231122/belorussiya-1911050810.html
Образец первого белорусского электромобиля представят до конца года
Образец первого белорусского электромобиля представят до конца года - РИА Новости, 22.11.2023
Образец первого белорусского электромобиля представят до конца года
Образец белорусского электромобиля планируется представить президенту республики Александру Лукашенко до конца этого года, сообщил вице-премьер Белоруссии Пётр... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:13
2023-11-22T14:13
2023-11-22T14:13
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Образец белорусского электромобиля планируется представить президенту республики Александру Лукашенко до конца этого года, сообщил вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик. "Одна из главных задач - выполнение поручения главы государства об организации производства отечественного электромобиля до конца 2025 года... Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля", - сказал вице-премьер, выступая в среду в парламенте. Он отметил, что в этой части работа организована одновременно по двум направлениям. Так, Национальной академией наук ведется работа по созданию промышленного производства электромобилей с максимальной локализацией на базе компонентной базы, разработанной местными учеными. В мае 2023 года Объединенному институту машиностроения академии наук был передан образец электромобиля JAC для проработки возможности использования в нем белорусских разработок. С китайской компанией заключены договоры по техническому взаимодействию, отметил Пархомчик. Он добавил, что параллельно белорусско-китайским заводом "Белджи" проводится работа по выводу на рынок электромобиля белорусского производства. По словам вице-премьера, образец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в июне был передан в Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук для его переоборудования в электрический. Касаясь работы белорусско-китайского предприятия, которое выпускает автомобили Geely, Пархомчик заявил, что текущая ситуация на рынке создает предпосылки для дальнейшего расширения производства завода с увеличением мощности до 120 тысяч автомобилей в год при двухсменном режиме работы. "Если в прошлом году заводом было произведено 25 тысяч автомобилей, то в этом году произведено 60 199 автомобилей, то есть уже выполнено годовое задание, которое было установлено на уровне 60 тысяч. Продали 59 982 автомобиля, из них практически 80% - в Российскую Федерацию", - сказал Пархомчик. Он заявил, что есть хорошие перспективы для наращивания объемов продаж легковых автомобилей в РФ. Кроме того, отметил Пархомчик, растет спрос на белорусский автомобиль и на внутреннем рынке, по объёмам продаж автомобили завода занимают первое место.
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в мире, авто, экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко, технологии
В мире, Авто, Экономика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Технологии
Образец первого белорусского электромобиля представят до конца года
Пархомчик: образец белорусского электромобиля представят Лукашенко до конца года
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Образец белорусского электромобиля планируется представить президенту республики Александру Лукашенко до конца этого года, сообщил вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик.
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"Одна из главных задач - выполнение поручения главы государства об организации производства отечественного электромобиля до конца 2025 года... Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля", - сказал вице-премьер, выступая в среду в парламенте.
Он отметил, что в этой части работа организована одновременно по двум направлениям.
Так, Национальной академией наук ведется работа по созданию промышленного производства электромобилей с максимальной локализацией на базе компонентной базы, разработанной местными учеными. В мае 2023 года Объединенному институту машиностроения академии наук был передан образец электромобиля JAC для проработки возможности использования в нем белорусских разработок. С китайской компанией заключены договоры по техническому взаимодействию, отметил Пархомчик.
Он добавил, что параллельно белорусско-китайским заводом "Белджи" проводится работа по выводу на рынок электромобиля белорусского производства. По словам вице-премьера, образец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в июне был передан в Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук для его переоборудования в электрический.
Касаясь работы белорусско-китайского предприятия, которое выпускает автомобили Geely, Пархомчик заявил, что текущая ситуация на рынке создает предпосылки для дальнейшего расширения производства завода с увеличением мощности до 120 тысяч автомобилей в год при двухсменном режиме работы. "Если в прошлом году заводом было произведено 25 тысяч автомобилей, то в этом году произведено 60 199 автомобилей, то есть уже выполнено годовое задание, которое было установлено на уровне 60 тысяч. Продали 59 982 автомобиля, из них практически 80% - в Российскую Федерацию", - сказал Пархомчик.
Он заявил, что есть хорошие перспективы для наращивания объемов продаж легковых автомобилей в РФ
.
Кроме того, отметил Пархомчик, растет спрос на белорусский автомобиль и на внутреннем рынке, по объёмам продаж автомобили завода занимают первое место.
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