Рейтинг@Mail.ru
Образец первого белорусского электромобиля представят до конца года - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/belorussiya-1911050810.html
Образец первого белорусского электромобиля представят до конца года
Образец первого белорусского электромобиля представят до конца года - РИА Новости, 22.11.2023
Образец первого белорусского электромобиля представят до конца года
Образец белорусского электромобиля планируется представить президенту республики Александру Лукашенко до конца этого года, сообщил вице-премьер Белоруссии Пётр... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:13
2023-11-22T14:13
в мире
авто
экономика
белоруссия
россия
александр лукашенко
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151137/09/1511370969_0:230:2823:1818_1920x0_80_0_0_9ffb9d44975dc52838212f3764bde89b.jpg
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Образец белорусского электромобиля планируется представить президенту республики Александру Лукашенко до конца этого года, сообщил вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик. "Одна из главных задач - выполнение поручения главы государства об организации производства отечественного электромобиля до конца 2025 года... Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля", - сказал вице-премьер, выступая в среду в парламенте. Он отметил, что в этой части работа организована одновременно по двум направлениям. Так, Национальной академией наук ведется работа по созданию промышленного производства электромобилей с максимальной локализацией на базе компонентной базы, разработанной местными учеными. В мае 2023 года Объединенному институту машиностроения академии наук был передан образец электромобиля JAC для проработки возможности использования в нем белорусских разработок. С китайской компанией заключены договоры по техническому взаимодействию, отметил Пархомчик. Он добавил, что параллельно белорусско-китайским заводом "Белджи" проводится работа по выводу на рынок электромобиля белорусского производства. По словам вице-премьера, образец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в июне был передан в Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук для его переоборудования в электрический. Касаясь работы белорусско-китайского предприятия, которое выпускает автомобили Geely, Пархомчик заявил, что текущая ситуация на рынке создает предпосылки для дальнейшего расширения производства завода с увеличением мощности до 120 тысяч автомобилей в год при двухсменном режиме работы. "Если в прошлом году заводом было произведено 25 тысяч автомобилей, то в этом году произведено 60 199 автомобилей, то есть уже выполнено годовое задание, которое было установлено на уровне 60 тысяч. Продали 59 982 автомобиля, из них практически 80% - в Российскую Федерацию", - сказал Пархомчик. Он заявил, что есть хорошие перспективы для наращивания объемов продаж легковых автомобилей в РФ. Кроме того, отметил Пархомчик, растет спрос на белорусский автомобиль и на внутреннем рынке, по объёмам продаж автомобили завода занимают первое место.
https://ria.ru/20231122/prava-1910975628.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151137/09/1511370969_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_2f4c485dc359044e2784d8a6b64402ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко, технологии
В мире, Авто, Экономика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Технологии
Образец первого белорусского электромобиля представят до конца года

Пархомчик: образец белорусского электромобиля представят Лукашенко до конца года

© РИА Новости / Людмила Попова | Перейти в медиабанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Людмила Попова
Перейти в медиабанк
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Образец белорусского электромобиля планируется представить президенту республики Александру Лукашенко до конца этого года, сообщил вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик.
«
"Одна из главных задач - выполнение поручения главы государства об организации производства отечественного электромобиля до конца 2025 года... Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля", - сказал вице-премьер, выступая в среду в парламенте.
Он отметил, что в этой части работа организована одновременно по двум направлениям.
Так, Национальной академией наук ведется работа по созданию промышленного производства электромобилей с максимальной локализацией на базе компонентной базы, разработанной местными учеными. В мае 2023 года Объединенному институту машиностроения академии наук был передан образец электромобиля JAC для проработки возможности использования в нем белорусских разработок. С китайской компанией заключены договоры по техническому взаимодействию, отметил Пархомчик.
Он добавил, что параллельно белорусско-китайским заводом "Белджи" проводится работа по выводу на рынок электромобиля белорусского производства. По словам вице-премьера, образец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в июне был передан в Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук для его переоборудования в электрический.
Касаясь работы белорусско-китайского предприятия, которое выпускает автомобили Geely, Пархомчик заявил, что текущая ситуация на рынке создает предпосылки для дальнейшего расширения производства завода с увеличением мощности до 120 тысяч автомобилей в год при двухсменном режиме работы. "Если в прошлом году заводом было произведено 25 тысяч автомобилей, то в этом году произведено 60 199 автомобилей, то есть уже выполнено годовое задание, которое было установлено на уровне 60 тысяч. Продали 59 982 автомобиля, из них практически 80% - в Российскую Федерацию", - сказал Пархомчик.
Он заявил, что есть хорошие перспективы для наращивания объемов продаж легковых автомобилей в РФ.
Кроме того, отметил Пархомчик, растет спрос на белорусский автомобиль и на внутреннем рынке, по объёмам продаж автомобили завода занимают первое место.
Инспектор ГИБДД во время патрулирования - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Сенатор рассказал о преимуществах цифрового водительского удостоверения
Вчера, 09:33
 
В миреАвтоЭкономикаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала