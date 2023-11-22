Глава Минвостокразвития назвал стоимость нового самолета "Байкал"
Чекунков: полная стоимость самолета "Байкал" превысит 200 миллионов рублей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал"
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полная стоимость самолета "Байкал" превысит 200 миллионов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В начале октября вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев говорил, что базовая стоимость самолета "Байкал" составляет 178 миллионов рублей, но она еще будет уточняться. Позже Трутнев заявлял, что Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" должна определиться со списком необходимого оборудования для эксплуатации самолета "Байкал", после этого начнется их закупка.
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"Думаю, что с учетом лизинговых платежей его полная стоимость будет несколько выше 200 миллионов, однако за счет удлинения периода лизинга эффективность для "Авроры" сохраняется. Самое главное - доступные цены на авиабилеты, люди не почувствуют стоимость самолета "Байкал" в цене авиабилетов", - сказал Чекунков журналистам на международной выставке-форуме "Россия".
Он уточнил, что повысить эффективность закупки самолета "Байкал" удалось как за счет удлинения срока лизинга, так и за счет задействования льготных средств ВЭБ.РФ.
В конце сентября Трутнев сообщал, что, по предварительным оценкам, "Байкал" будет введен в эксплуатацию примерно через полтора года. По ранее опубликованной информации от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), планируется, что самолеты пополнят флот "Авроры" в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других, заменив морально устаревшие Ан-2.
ЛМС-901 "Байкал" – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2000 килограммов груза на дальность 1500-3000 километров. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.