https://ria.ru/20231122/bayden-1910962064.html

Байден пообещал работать с другими лидерами по сделке Израиля и ХАМАС

Байден пообещал работать с другими лидерами по сделке Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023

Байден пообещал работать с другими лидерами по сделке Израиля и ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что вместе с лидерами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полной реализации сделки между Израилем и... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T07:29

2023-11-22T07:29

2023-11-22T07:29

в мире

израиль

сша

джо байден

хамас

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вместе с лидерами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полной реализации сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных. Ранее ХАМАС заявило, что достигло договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных. Байден отметил важность полной реализации всех аспектов соглашения между Израилем и ХАМАС. Он поблагодарил лидеров Израиля, Египта и Катара за содействие в заключении договоренности. "Я с нетерпением жду возможности поговорить с каждым из этих лидеров..., пока мы работаем над обеспечением реализации сделки в полном объеме", - говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

https://ria.ru/20231122/bayden-1910956898.html

https://ria.ru/20231122/gaza-1910958726.html

израиль

сша

египет

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сектор газа

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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа