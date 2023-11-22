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Байден пообещал работать с другими лидерами по сделке Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023
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07:29 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/bayden-1910962064.html
Байден пообещал работать с другими лидерами по сделке Израиля и ХАМАС
Байден пообещал работать с другими лидерами по сделке Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023
Байден пообещал работать с другими лидерами по сделке Израиля и ХАМАС
Президент США Джо Байден заявил, что вместе с лидерами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полной реализации сделки между Израилем и... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:29
2023-11-22T07:29
в мире
израиль
сша
джо байден
хамас
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вместе с лидерами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полной реализации сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных. Ранее ХАМАС заявило, что достигло договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных. Байден отметил важность полной реализации всех аспектов соглашения между Израилем и ХАМАС. Он поблагодарил лидеров Израиля, Египта и Катара за содействие в заключении договоренности. "Я с нетерпением жду возможности поговорить с каждым из этих лидеров..., пока мы работаем над обеспечением реализации сделки в полном объеме", - говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.
https://ria.ru/20231122/bayden-1910956898.html
https://ria.ru/20231122/gaza-1910958726.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Байден пообещал работать с другими лидерами по сделке Израиля и ХАМАС

Байден пообещал работать с другими лидерами для поддержки сделки Израиля и ХАМАС

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вместе с лидерами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полной реализации сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных.
Ранее ХАМАС заявило, что достигло договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Источник: Байден участвовал в работе над освобождением заложников из Газы
Вчера, 05:24
Байден отметил важность полной реализации всех аспектов соглашения между Израилем и ХАМАС. Он поблагодарил лидеров Израиля, Египта и Катара за содействие в заключении договоренности.
"Я с нетерпением жду возможности поговорить с каждым из этих лидеров..., пока мы работаем над обеспечением реализации сделки в полном объеме", - говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы
Вчера, 05:55
 
В миреИзраильСШАДжо БайденХАМАСЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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