Рейтинг@Mail.ru
Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
18:25 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/avtobusnyy_park-1911140870.html
Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами
Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами - РИА Новости, 22.11.2023
Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами
Новый транспорт закуплен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил в своем... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:25
2023-11-22T18:25
оренбургская область
оренбург
оренбургская область
денис паслер
транспорт
нацпроекты
фонд национального благосостояния россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911140161_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_d3f912b70309fb3fb1a0527395397464.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Новый транспорт закуплен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Обновление общественного транспорта - топовый запрос оренбуржцев. Мы начали эту работу в 2022 году и сейчас используем все инструменты и программы, которые предоставляет федеральное правительство. &lt;…&gt;", - написал Паслер. По его словам, за год парк общественного транспорта Оренбурга обновлен на 192 единицы - это более 40%. "С учетом трамваев, которые поступят в Новотроицк в начале 2024 года, мы полностью заменим там городской общественный транспорт. Новые 17 автобусов уже работают на маршрутах. Медногорск тоже обеспечен городским транспортом. В масштабах региона в 2023 году мы закупаем 250 автобусов - беспрецедентное количество. Из них 125 предназначены для 16 малых городов и сельских территорий", - пояснил глава Оренбуржья. Он также добавил, что водители высоко оценили новые автобусы. Безопасность на дорогах, комфорт пассажиров во многом зависят от них. С новым транспортом на дорогах эти задачи выполнять будет проще.
https://ria.ru/20231013/avtobusy-1902461834.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911140161_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_cd692750a2997b333dc17a4e78c1fdeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, оренбургская область, денис паслер, транспорт, нацпроекты, фонд национального благосостояния россии
Оренбургская область, Оренбург, Оренбургская область, Денис Паслер, Транспорт, Нацпроекты, Фонд национального благосостояния России

Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами
Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Новый транспорт закуплен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Обновление общественного транспорта - топовый запрос оренбуржцев. Мы начали эту работу в 2022 году и сейчас используем все инструменты и программы, которые предоставляет федеральное правительство. <…>", - написал Паслер.
По его словам, за год парк общественного транспорта Оренбурга обновлен на 192 единицы - это более 40%.
"С учетом трамваев, которые поступят в Новотроицк в начале 2024 года, мы полностью заменим там городской общественный транспорт. Новые 17 автобусов уже работают на маршрутах. Медногорск тоже обеспечен городским транспортом. В масштабах региона в 2023 году мы закупаем 250 автобусов - беспрецедентное количество. Из них 125 предназначены для 16 малых городов и сельских территорий", - пояснил глава Оренбуржья.
Он также добавил, что водители высоко оценили новые автобусы. Безопасность на дорогах, комфорт пассажиров во многом зависят от них. С новым транспортом на дорогах эти задачи выполнять будет проще.
Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта
13 октября, 10:56
 
Оренбургская областьОренбургОренбургская областьДенис ПаслерТранспортНацпроектыФонд национального благосостояния России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала