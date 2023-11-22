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Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами
Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами - РИА Новости, 22.11.2023
Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами
Новый транспорт закуплен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил в своем... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:25
2023-11-22T18:25
2023-11-22T18:25
оренбургская область
оренбург
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транспорт
нацпроекты
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Новый транспорт закуплен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Обновление общественного транспорта - топовый запрос оренбуржцев. Мы начали эту работу в 2022 году и сейчас используем все инструменты и программы, которые предоставляет федеральное правительство. <…>", - написал Паслер. По его словам, за год парк общественного транспорта Оренбурга обновлен на 192 единицы - это более 40%. "С учетом трамваев, которые поступят в Новотроицк в начале 2024 года, мы полностью заменим там городской общественный транспорт. Новые 17 автобусов уже работают на маршрутах. Медногорск тоже обеспечен городским транспортом. В масштабах региона в 2023 году мы закупаем 250 автобусов - беспрецедентное количество. Из них 125 предназначены для 16 малых городов и сельских территорий", - пояснил глава Оренбуржья. Он также добавил, что водители высоко оценили новые автобусы. Безопасность на дорогах, комфорт пассажиров во многом зависят от них. С новым транспортом на дорогах эти задачи выполнять будет проще.
https://ria.ru/20231013/avtobusy-1902461834.html
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оренбург, оренбургская область, денис паслер, транспорт, нацпроекты, фонд национального благосостояния россии
Оренбургская область, Оренбург, Оренбургская область, Денис Паслер, Транспорт, Нацпроекты, Фонд национального благосостояния России