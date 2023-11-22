https://ria.ru/20231122/aviasoobschenie-1911062994.html

Авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос авиасообщения с КНДР

Авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос авиасообщения с КНДР - РИА Новости, 22.11.2023

Авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос авиасообщения с КНДР

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос налаживания регулярного авиасообщения с КНДР и планирует наращивать международную сеть в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:46

2023-11-22T14:46

2023-11-22T14:46

выставка-форум "россия"

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россия

алексей чекунков

выставка-форум "россия"

новости - туризм

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос налаживания регулярного авиасообщения с КНДР и планирует наращивать международную сеть в целом, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Аврора" прорабатывает эту возможность (регулярное авиасообщение с КНДР). Такая возможность есть… В части международной сетки мы пока еще не вышли на показатели, которые были до пандемии", - сказал Чекунков журналистам на международной выставке-форуме "Россия". По его данным, до пандемии "Аврора" выполняла рейсы по 74 зарубежным направлениям, а сейчас их 11. "С учетом того, какой высокий интерес к Дальнему Востоку, в том числе туристы из приграничных стран проявляют, будем расширять эту сетку... Международную сетку органически "Аврора" будет наращивать", - добавил министр, отметив, что приоритетной задачей является сохранение максимального количества социальных маршрутов и максимально низких цен на маршруты между Дальним Востоком и европейской частью России и между регионами Дальнего Востока.

https://ria.ru/20231019/druzhba-1903955025.html

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дальний восток, россия, алексей чекунков, выставка-форум "россия", новости - туризм