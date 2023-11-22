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Авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос авиасообщения с КНДР - РИА Новости, 22.11.2023
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14:46 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/aviasoobschenie-1911062994.html
Авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос авиасообщения с КНДР
Авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос авиасообщения с КНДР - РИА Новости, 22.11.2023
Авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос авиасообщения с КНДР
Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос налаживания регулярного авиасообщения с КНДР и планирует наращивать международную сеть в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:46
2023-11-22T14:46
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дальний восток
россия
алексей чекунков
выставка-форум "россия"
новости - туризм
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос налаживания регулярного авиасообщения с КНДР и планирует наращивать международную сеть в целом, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Аврора" прорабатывает эту возможность (регулярное авиасообщение с КНДР). Такая возможность есть… В части международной сетки мы пока еще не вышли на показатели, которые были до пандемии", - сказал Чекунков журналистам на международной выставке-форуме "Россия". По его данным, до пандемии "Аврора" выполняла рейсы по 74 зарубежным направлениям, а сейчас их 11. "С учетом того, какой высокий интерес к Дальнему Востоку, в том числе туристы из приграничных стран проявляют, будем расширять эту сетку... Международную сетку органически "Аврора" будет наращивать", - добавил министр, отметив, что приоритетной задачей является сохранение максимального количества социальных маршрутов и максимально низких цен на маршруты между Дальним Востоком и европейской частью России и между регионами Дальнего Востока.
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дальний восток, россия, алексей чекунков, выставка-форум "россия", новости - туризм
Выставка-форум "Россия", Дальний Восток, Россия, Алексей Чекунков, Выставка-форум "Россия", Новости - Туризм
Авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос авиасообщения с КНДР

Чекунков: "Аврора" прорабатывает вопрос регулярного авиасообщения с КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос налаживания регулярного авиасообщения с КНДР и планирует наращивать международную сеть в целом, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Аврора" прорабатывает эту возможность (регулярное авиасообщение с КНДР). Такая возможность есть… В части международной сетки мы пока еще не вышли на показатели, которые были до пандемии", - сказал Чекунков журналистам на международной выставке-форуме "Россия".
По его данным, до пандемии "Аврора" выполняла рейсы по 74 зарубежным направлениям, а сейчас их 11.
"С учетом того, какой высокий интерес к Дальнему Востоку, в том числе туристы из приграничных стран проявляют, будем расширять эту сетку... Международную сетку органически "Аврора" будет наращивать", - добавил министр, отметив, что приоритетной задачей является сохранение максимального количества социальных маршрутов и максимально низких цен на маршруты между Дальним Востоком и европейской частью России и между регионами Дальнего Востока.
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Выставка-форум "Россия"Дальний ВостокРоссияАлексей ЧекунковВыставка-форум "Россия"Новости - Туризм
 
 
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