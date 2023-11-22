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Израиль атаковал сирийские объекты в Дамаске, пострадали четыре человека - РИА Новости, 22.11.2023
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22:07 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/ataki-1911199979.html
Израиль атаковал сирийские объекты в Дамаске, пострадали четыре человека
Израиль атаковал сирийские объекты в Дамаске, пострадали четыре человека - РИА Новости, 22.11.2023
Израиль атаковал сирийские объекты в Дамаске, пострадали четыре человека
ВС Израиля обстреляли из реактивных систем залпового огня объекты инфраструктуры в сирийском Дамаске, в результате ракетной атаки ранения получили четыре... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:07
2023-11-22T22:07
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
дамаск (город)
в мире
голанские высоты
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВС Израиля обстреляли из реактивных систем залпового огня объекты инфраструктуры в сирийском Дамаске, в результате ракетной атаки ранения получили четыре человека, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Двадцать второго ноября в период с 02.32 до 02.44 вооруженные силы Израиля с позиций на территории оккупированных Голанских высот нанесли ракетные удары из реактивных систем залпового огня по сирийским объектам инфраструктуры в провинции Дамаск. В результате израильских ракетных ударов четыре человека получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.
израиль
дамаск (город)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, дамаск (город), в мире, голанские высоты
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Дамаск (город), В мире, Голанские высоты
Израиль атаковал сирийские объекты в Дамаске, пострадали четыре человека

Кулить: Израиль атаковал сирийские объекты в Дамаске, пострадали четыре человека

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВС Израиля обстреляли из реактивных систем залпового огня объекты инфраструктуры в сирийском Дамаске, в результате ракетной атаки ранения получили четыре человека, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Двадцать второго ноября в период с 02.32 до 02.44 вооруженные силы Израиля с позиций на территории оккупированных Голанских высот нанесли ракетные удары из реактивных систем залпового огня по сирийским объектам инфраструктуры в провинции Дамаск. В результате израильских ракетных ударов четыре человека получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильДамаск (город)В миреГоланские высоты
 
 
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